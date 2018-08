Parma, Lucarelli entra in società

Poco più di due mesi e mezzo dopo l’annuncio ufficiale dell’addio al calcio, giunto dopo aver compiuto l’impresa di riportare il Parma tra i professionisti in sole tre stagioni, Alessandro Lucarelli torna a far parte della famiglia crociata. Non che l’ex difensore livornese avesse mai smesso di farlo, avendo seguito da vicino anche il primo ritiro da ex dopo 10 stagioni con la maglia del Parma, ma la società ha ora comunicato ufficialmente la nomina di Lucarelli come club manager.

Venerdì 3 agosto 2018 alle ore 10 si svolgerà la conferenza stampa durante la quale verrà presentato il nuovo ruolo dell'ex numero 6 del Parma (numero che è stato ritirato), alla presenza del direttore sportivo Daniele Faggiano e del consigliere d’amministrazione Pietro Pizzarotti.

SPORTAL.IT | 02-08-2018 17:25