Parma, l'urlo di Dani Alves

Bruno Alves ha festeggiato il suo ritorno in campo dopo lo stop causato dal Coronavirus. Il capitano del Parma è stato tra i migliori nella sfida contro la Fiorentina: “Ritorno in campo con lo stesso spirito di sempre”, le parole del 38enne su Instagram.

Sabato sera ha invece debuttato nel secondo tempo il trequartista Juan Francisco Brunetta, che sui social ha celebrato così il suo esordio in Serie A: “Felice di debuttare per il Parma e di poter giocare in uno dei migliori campionati al mondo come la Serie A”.

OMNISPORT | 08-11-2020 15:57