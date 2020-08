Parma: Marcello Carli nuovo d.s.

Il Parma Calcio ha reso noto di avere affidato il ruolo di direttore sportivo a Marcello Carli. Il dirigente toscano ha firmato un contratto che lo legherà ai crociati fino al 30 giugno 2022.

Nato a Colle Val d’Elsa (Siena) il 25 marzo 1964, ha iniziato la sua carriera da dirigente nell’Empoli, squadra nella quale in sei stagioni ha ricoperto i ruoli di direttore del Settore Giovanile, di direttore sportivo e di direttore generale dell’Area Tecnica. Ha poi ricoperto il ruolo di direttore sportivo nel Cagliari dall’aprile del 2018 fino al termine della stagione appena conclusa.

“Intraprendo questa nuova avventura con grandissimo entusiasmo e con voglia di mettermi in gioco in una realtà, quella di Parma, che non ha certo bisogno di presentazioni. Per me si tratta di una grande opportunità e non vedo l’ora di iniziare” la parole di Carli.

OMNISPORT | 18-08-2020 14:54