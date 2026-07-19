Parma, messaggio di Pellegrino alla Juventus ma che ci faceva Agnelli a Collecchio?

Successo per 4-0 sulla Primavera nel primo test estivo della squadra di Cuesta, a segno anche il bomber argentino, l'ex presidente bianconero è venuto a salutare Cherubini

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Prima uscita stagionale per il Parma al Mutti training center di Collecchio e primi segnali positivi per il tecnico: il Cuesta 2.0 riparte da alcuni concetti cardine ma con una maggiore propensione al gioco. “Teniamo palla e verticalizziamo”, il suo motto: un mix tra tiki taka e calcio propositivo. I ducali come da tradizione hanno affrontato in amichevole la formazione Primavera, imponendosi per 4-0.

Pellegrino entra e segna

Crociati con la difesa a 4, già provata da Cuesta nei primi allenamenti. Il primo gol stagionale lo ha segnato Benedyczak, titolare nel tridente d’attacco insieme ai giovani Frigan e Joujou. Arriva poi anche il 2-0 di Franco Carboni e l’ingresso in campo, a metà del primo tempo, di Mateo Pellegrino, che è entrato al posto di Benedyczak. Proprio Pellegrino, che resta nei radar della Juventus, è stato l’autore del 3-0 con un ottimo colpo di testa. A chiudere definitivamente i giochi il 2002 Rachid Kouda, con un tiro dal limite dell’area.

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La visita di Agnelli

Intanto ieri al Mutti training center di Collecchio c’era un ospite speciale, come ha fatto sapere il club pubblicando una foto sui propri canali social: “Avvistato stamattina durante il nostro allenamento”. Si tratta dell’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli, che ha incontrato l’attuale amministratore delegato del club crociato Federico Cherubini, per anni insieme a lui nella dirigenza dei bianconeri.

Le parole di Cuesta

“Le sensazioni sono buone – ha commentato il tecnico Cuesta – Abbiamo visto tante cose positive, ma anche aspetti sui quali dobbiamo continuare a lavorare per evolverci. È una buona notizia avere a disposizione ragazzi che fino a poco tempo fa erano in Primavera e che oggi possono dare una mano alla prima squadra. Tutti quelli che hanno giocato hanno dato un contributo importante. La difesa a 4? È un’evoluzione del lavoro iniziato la scorsa stagione. Vogliamo essere una squadra completa, capace di difendere bene a diverse altezze del campo, di avere più possesso nella metà campo avversaria e di sapere quando verticalizzare e quando consolidare il gioco. L’obiettivo è essere compatti anche quando perdiamo palla. Più che parlare di moduli, conta avere principi chiari. I giocatori devono sapere cosa fare in ogni situazione, senza togliere spazio alla loro creatività- Non posso promettere un certo numero di punti. Il nostro focus deve essere migliorare il processo e il nostro calcio. Se cresceremo come squadra, anche i risultati arriveranno”.