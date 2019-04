Parma-Milan, le probabili formazioni

Il Milan nell'anticipo delle 12.30 della giornata prepasquale visita il Tardini alla caccia di punti preziosi per la volata alla Champions League. Il Parma, a +6 dalla zona retrocessione, vuole invece chiudere il discorso salvezza.

D'Aversa ritrova Gervinho, che verrà affiancato in attacco da Ceravolo. Il tecnico dei crociati riproporrà il 3-5-2 che ha frenato il Torino: in difesa c'è il recuperato Alves in sieme a Iacoponi e Gagliolo, sulle fasce Gazzola e Di Marco, l centro giostreranno Scozzarella Kucka e Barillà.

Gattuso recupera Donnarumma, sostituito degnamente nelle ultime uscite da Reina. Con lui in difesa Zapata e Romagnoli al centro, Calabria e Rodriguez sulle fasce. A centrocampo ballottaggio tra Bakayoko e Biglia, in attacco Borini nel tridente con Suso e Piatek. Paquetà dovrebbe partire dalla panchina.

PARMA (3-5-2): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Gazzola, Kucka, Scozzarella, Barillà, Dimarco; Ceravolo, Gervinho.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

SPORTAL.IT | 19-04-2019 12:25