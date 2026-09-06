Parma-Monza: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Parma–Monza è uno scontro salvezza della 3a giornata di Serie A 2026-27: si gioca allo Stadio Ennio Tardini di Parma domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00. Partita dal peso specifico alto: il Parma cerca il primo gol, il Monza deve registrare la difesa.
- Probabili formazioni di Parma-Monza
- Gli indisponibili di Parma-Monza
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Parma-Monza
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Parma e Monza
Probabili formazioni di Parma-Monza
Verso il fischio d’inizio, il Parma di Cuesta dovrebbe ripartire dal 3-5-2 per compattare il centrocampo e innescare in profondità Romero e Touré. Sugli esterni, Britschgi e Valeri potrebbero garantire ampiezza, con Fabbian e Keita in mezzo e Ordoñez a supporto; dietro si va verso la linea a tre con Delprato, Troilo e Diego Carlos. Il Monza di Jurić dovrebbe confermare il 3-4-2-1: Cutrone riferimento, con Colpani e Ngonge tra le linee. A centrocampo, corsie affidate a Birindelli e Ricardo Mangas, in mezzo in pole Akinsanmiro e Folorunsho. Tra gli indisponibili pesano Pessina e Ciurria per i brianzoli; nei ducali out Nicolussi Caviglia e in dubbio Bernabé. Nessuno squalificato al momento, ma non si escludono ultime rotazioni.
- Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Fabbian, Keita, Ordoñez, Valeri; Romero, Touré.
- Monza (3-4-2-1): Thiam; Carboni, Lucchesi, Ziolkowski; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Ricardo Mangas; Colpani, Ngonge; Cutrone.
Gli indisponibili di Parma-Monza
Assenze che potrebbero pesare nelle scelte: il Parma perde qualità tra le linee con Nicolussi Caviglia e monitora le condizioni di Bernabé. Il Monza rinuncia al faro Pessina e alla duttilità di Ciurria, mentre Varela resta in dubbio nel breve. Difficile prevedere sorprese, ma le panchine potrebbero risultare decisive nella ripresa.
- Parma – Infortunati: Nicolussi Caviglia (infortunio all’inguine), Bernabé (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.
- Monza – Infortunati: Pessina (infortunio al ginocchio), Ciurria (problema fisico), Varela (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Avvio in salita per entrambe: il Parma è a secco di reti nelle prime due uscite, il Monza ha pagato dazio dietro pur segnando tre gol. L’equilibrio potrebbe decidersi sulle transizioni e sulle palle inattive.Parma
Parma–Cagliari 0-1; Juventus–Parma 2-0.
- Monza
Inter–Monza 4-1; Monza–Udinese 2-3.
L’arbitro di Parma-Monza
Arbitra La Penna, assistenti Tegoni e Vecchi, IV Rapuano, VAR Pezzuto, AVAR Gariglio. In assenza di dati aggiornati sulle medie disciplinari, attenzione comunque al metro di giudizio: gara intensa e con molti duelli potrebbe portare a un numero elevato di ammonizioni.
Statistiche interessanti
Il confronto arriva in un momento chiave per entrambe: il Parma, reduce da due ko senza segnare, cerca continuità nel pressing e maggior presenza in area; il Monza, battuto dall’Inter e dall’Udinese, deve limitare le concessioni dalla distanza. La storia recente sorride ai ducali: imbattuti contro i brianzoli nello scorso campionato, con il Tardini tradizionalmente ostico per gli ospiti. Occhi su Touré, a caccia del primo centro stagionale dopo l’ultimo gol proprio contro il Monza, e sull’ex Cutrone, che ritrova i gialloblù con cui ha segnato la sua ultima rete in A nel 2025. Il dato sui recuperi palla racconta squadre attive senza palla, mentre le reti incassate da fuori area suggeriscono grande attenzione sui tiri dalla media distanza e sulle marcature preventive. La sfida potrebbe decidersi nei dettagli: palle inattive, errori individuali e impatto delle panchine.
- Nel recente duello diretto, il Parma non ha perso contro il Monza (1V, 1N nel 2024/25), serie positiva che alimenta fiducia al Tardini.
- Il Monza non batte il Parma da otto incroci tra A e B: sei pareggi e due ko dopo un periodo favorevole ai brianzoli.
- Al Tardini il bilancio storico sorride ai ducali: solo tre sconfitte interne contro il Monza tra i professionisti; ultimo blitz esterno brianzolo nel 1980.
- L’ultimo X in A del Monza è datato marzo 2025, proprio col Parma; da allora una vittoria e dieci sconfitte.
- Il Parma ha iniziato con due sconfitte senza gol: non ha mai perso le prime tre gare stagionali di Serie A nella sua storia.
- Avvio duro anche per il Monza: due ko su due come nel 2022/23, la prima stagione in A.
- Nelle prime due giornate, solo Roma e Inter hanno più recuperi palla del Monza, mentre il Parma è più in basso in questa graduatoria.
- Tanti gol subiti dalla distanza: cinque delle nove reti da fuori in campionato riguardano Parma e Monza.
- Touré cerca il bis contro il Monza dopo il gol del 21 aprile 2024; tanti minuti e pochi tiri in questo avvio.
- Cutrone, ex di giornata, ha segnato l’ultima rete in A proprio con il Parma e in carriera ha già punito i ducali.
Le statistiche stagionali di Parma e Monza
Segnali opposti: il Parma ha 45% di possesso, 16 tiri totali e ancora zero gol, con 3 reti incassate; il Monza sta al 39.7% di possesso ma ha segnato 3 volte con 17 tiri totali, pagando però 7 reti subite. Precisione al tiro: ducali 31.25%, brianzoli 47.06%. Pressione simile (PPDA: Parma 15.2, Monza 16.7). Clean sheet ancora a zero per entrambe.
Top giocatori: per il Monza capocannoniere Varela (2) davanti a Colpani (1); assist a quota 1 per Akinsanmiro, Mangas e Mout. Nel Parma nessun marcatore e nessun assist finora. Più ammonito del Monza: Lucchesi (2); nel Parma a quota 1 Delprato, Troilo e Konate. Portieri: Corvi e Thiam senza clean sheet.
|Parma
|Monza
|Partite giocate
|2
|2
|Vinte
|0
|0
|Pareggiate
|0
|0
|Perse
|2
|2
|Gol fatti
|0
|3
|Gol subiti
|3
|7
|Possesso palla %
|45.0
|39.7
|Tiri totali
|16
|17
|Tiri in porta
|5
|8
|Precisione tiri %
|31.25
|47.06
|PPDA
|15.2
|16.7
|Gialli
|3
|3
|Rossi
|0
|0
|Clean sheet
|0
|0
|Capocannoniere
|–
|Varela 2
|Top assistman
|–
|Akinsanmiro/Mangas/Mout 1
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FAQ
- Quando si gioca Parma-Monza e a che ora?
-
Domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Parma-Monza?
-
Allo Stadio Ennio Tardini di Parma.
- Chi è l’arbitro di Parma-Monza?
-
L’arbitro è La Penna, assistenti Tegoni-Vecchi, IV Rapuano, VAR Pezzuto, AVAR Gariglio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.