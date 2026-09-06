Parma-Monza: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Parma-Monza di Serie A 2026-27, 3a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Parma–Monza è uno scontro salvezza della 3a giornata di Serie A 2026-27: si gioca allo Stadio Ennio Tardini di Parma domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00. Partita dal peso specifico alto: il Parma cerca il primo gol, il Monza deve registrare la difesa.

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Probabili formazioni di Parma-Monza

Verso il fischio d’inizio, il Parma di Cuesta dovrebbe ripartire dal 3-5-2 per compattare il centrocampo e innescare in profondità Romero e Touré. Sugli esterni, Britschgi e Valeri potrebbero garantire ampiezza, con Fabbian e Keita in mezzo e Ordoñez a supporto; dietro si va verso la linea a tre con Delprato, Troilo e Diego Carlos. Il Monza di Jurić dovrebbe confermare il 3-4-2-1: Cutrone riferimento, con Colpani e Ngonge tra le linee. A centrocampo, corsie affidate a Birindelli e Ricardo Mangas, in mezzo in pole Akinsanmiro e Folorunsho. Tra gli indisponibili pesano Pessina e Ciurria per i brianzoli; nei ducali out Nicolussi Caviglia e in dubbio Bernabé. Nessuno squalificato al momento, ma non si escludono ultime rotazioni.

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Fabbian, Keita, Ordoñez, Valeri; Romero, Touré.

(3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Fabbian, Keita, Ordoñez, Valeri; Romero, Touré. Monza (3-4-2-1): Thiam; Carboni, Lucchesi, Ziolkowski; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Ricardo Mangas; Colpani, Ngonge; Cutrone.

Gli indisponibili di Parma-Monza

Assenze che potrebbero pesare nelle scelte: il Parma perde qualità tra le linee con Nicolussi Caviglia e monitora le condizioni di Bernabé. Il Monza rinuncia al faro Pessina e alla duttilità di Ciurria, mentre Varela resta in dubbio nel breve. Difficile prevedere sorprese, ma le panchine potrebbero risultare decisive nella ripresa.

Parma – Infortunati: Nicolussi Caviglia (infortunio all’inguine), Bernabé (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (infortunio all’inguine), (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno. Monza – Infortunati: Pessina (infortunio al ginocchio), Ciurria (problema fisico), Varela (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Avvio in salita per entrambe: il Parma è a secco di reti nelle prime due uscite, il Monza ha pagato dazio dietro pur segnando tre gol. L’equilibrio potrebbe decidersi sulle transizioni e sulle palle inattive.Parma

Parma–Cagliari 0-1; Juventus–Parma 2-0.

Monza

Inter–Monza 4-1; Monza–Udinese 2-3.

L’arbitro di Parma-Monza

Arbitra La Penna, assistenti Tegoni e Vecchi, IV Rapuano, VAR Pezzuto, AVAR Gariglio. In assenza di dati aggiornati sulle medie disciplinari, attenzione comunque al metro di giudizio: gara intensa e con molti duelli potrebbe portare a un numero elevato di ammonizioni.

Statistiche interessanti

Il confronto arriva in un momento chiave per entrambe: il Parma, reduce da due ko senza segnare, cerca continuità nel pressing e maggior presenza in area; il Monza, battuto dall’Inter e dall’Udinese, deve limitare le concessioni dalla distanza. La storia recente sorride ai ducali: imbattuti contro i brianzoli nello scorso campionato, con il Tardini tradizionalmente ostico per gli ospiti. Occhi su Touré, a caccia del primo centro stagionale dopo l’ultimo gol proprio contro il Monza, e sull’ex Cutrone, che ritrova i gialloblù con cui ha segnato la sua ultima rete in A nel 2025. Il dato sui recuperi palla racconta squadre attive senza palla, mentre le reti incassate da fuori area suggeriscono grande attenzione sui tiri dalla media distanza e sulle marcature preventive. La sfida potrebbe decidersi nei dettagli: palle inattive, errori individuali e impatto delle panchine.

Nel recente duello diretto, il Parma non ha perso contro il Monza (1V, 1N nel 2024/25), serie positiva che alimenta fiducia al Tardini.

non ha perso contro il (1V, 1N nel 2024/25), serie positiva che alimenta fiducia al Tardini. Il Monza non batte il Parma da otto incroci tra A e B: sei pareggi e due ko dopo un periodo favorevole ai brianzoli.

non batte il da otto incroci tra A e B: sei pareggi e due ko dopo un periodo favorevole ai brianzoli. Al Tardini il bilancio storico sorride ai ducali: solo tre sconfitte interne contro il Monza tra i professionisti; ultimo blitz esterno brianzolo nel 1980.

tra i professionisti; ultimo blitz esterno brianzolo nel 1980. L’ultimo X in A del Monza è datato marzo 2025, proprio col Parma ; da allora una vittoria e dieci sconfitte.

è datato marzo 2025, proprio col ; da allora una vittoria e dieci sconfitte. Il Parma ha iniziato con due sconfitte senza gol: non ha mai perso le prime tre gare stagionali di Serie A nella sua storia.

ha iniziato con due sconfitte senza gol: non ha mai perso le prime tre gare stagionali di Serie A nella sua storia. Avvio duro anche per il Monza : due ko su due come nel 2022/23, la prima stagione in A.

: due ko su due come nel 2022/23, la prima stagione in A. Nelle prime due giornate, solo Roma e Inter hanno più recuperi palla del Monza , mentre il Parma è più in basso in questa graduatoria.

e hanno più recuperi palla del , mentre il è più in basso in questa graduatoria. Tanti gol subiti dalla distanza: cinque delle nove reti da fuori in campionato riguardano Parma e Monza .

e . Touré cerca il bis contro il Monza dopo il gol del 21 aprile 2024; tanti minuti e pochi tiri in questo avvio.

cerca il bis contro il dopo il gol del 21 aprile 2024; tanti minuti e pochi tiri in questo avvio. Cutrone, ex di giornata, ha segnato l’ultima rete in A proprio con il Parma e in carriera ha già punito i ducali.

Le statistiche stagionali di Parma e Monza

Segnali opposti: il Parma ha 45% di possesso, 16 tiri totali e ancora zero gol, con 3 reti incassate; il Monza sta al 39.7% di possesso ma ha segnato 3 volte con 17 tiri totali, pagando però 7 reti subite. Precisione al tiro: ducali 31.25%, brianzoli 47.06%. Pressione simile (PPDA: Parma 15.2, Monza 16.7). Clean sheet ancora a zero per entrambe.

Top giocatori: per il Monza capocannoniere Varela (2) davanti a Colpani (1); assist a quota 1 per Akinsanmiro, Mangas e Mout. Nel Parma nessun marcatore e nessun assist finora. Più ammonito del Monza: Lucchesi (2); nel Parma a quota 1 Delprato, Troilo e Konate. Portieri: Corvi e Thiam senza clean sheet.

Parma Monza Partite giocate 2 2 Vinte 0 0 Pareggiate 0 0 Perse 2 2 Gol fatti 0 3 Gol subiti 3 7 Possesso palla % 45.0 39.7 Tiri totali 16 17 Tiri in porta 5 8 Precisione tiri % 31.25 47.06 PPDA 15.2 16.7 Gialli 3 3 Rossi 0 0 Clean sheet 0 0 Capocannoniere – Varela 2 Top assistman – Akinsanmiro/Mangas/Mout 1

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FAQ Quando si gioca Parma-Monza e a che ora? Domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Parma-Monza? Allo Stadio Ennio Tardini di Parma. Chi è l’arbitro di Parma-Monza? L’arbitro è La Penna, assistenti Tegoni-Vecchi, IV Rapuano, VAR Pezzuto, AVAR Gariglio.