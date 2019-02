Parma-Napoli, le probabili formazioni

Alle 18 allo stadio 'Tardini' andrà in scena Parma-Napoli, gara valida per la venticinquesima giornata di serie A.

Ancelotti, orfano di Insigne squalificato, dovrà risolvere la crisi di gol per non perdere la scia della Juventus.

D'Aversa, che ha vinto una delle ultime sei gare di campionato, deve riscattarsi dopo le due sconfitte contro Inter e Cagliari. Dubbio Biabiany-SIligardi, con l'ex Inter in leggero vantaggio.

Le probabili formazioni

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Kucka, Barillà; Biabiany, Gervinho, Inglese.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik.

SPORTAL.IT | 23-02-2019 11:25