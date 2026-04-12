Parma-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Parma-Napoli, 32a giornata: orario, stadio, classifica e numeri
Parma–Napoli si gioca allo Stadio Ennio Tardini domenica 12 aprile 2026 alle ore 15:00 per la 32a giornata di Serie A 2025-26. È sfida tra ambizioni d’alta quota e orgoglio emiliano: i crociati sono 13° con 35 punti (8 vittorie, 11 pareggi, 12 sconfitte; 22 gol fatti, 39 subiti), mentre i partenopei inseguono la vetta al 2° posto con 65 punti (20 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte; 47 reti segnate, 30 incassate). Al Tardini i padroni di casa cercano punti pesanti, ma il Napoli arriva con un ritmo da big match e una serie di risultati d’élite.
- Parma-Napoli, 32a giornata: orario, stadio, classifica e numeri
- Probabili formazioni di Parma-Napoli
- Gli indisponibili di Parma-Napoli
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Parma-Napoli
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Parma e Napoli
Probabili formazioni di Parma-Napoli
Si va verso un Parma corto tra le linee: con Pellegrino squalificato e gli stop di Almqvist e Frigan, Pecchia potrebbe affidarsi a un 3-5-1-1 di contenimento e ripartenze. Dietro, equilibrio con Delprato, Circati e Valenti; sulle corsie opzione Britschgi e Valeri, in mezzo regia fisico-tecnica tra Bernabé, Keita e Nicolussi Caviglia. Sulla trequarti Strefezza potrebbe supportare Elphege. Il Napoli di Conte, nonostante le assenze di Di Lorenzo, Rrahmani, Neres, Lukaku e Vergara, dovrebbe confermare un 3-4-2-1 molto aggressivo: play basso Lobotka, gamba e inserimenti con Anguissa, corsie di spinta per Politano e Spinazzola. Sulla trequarti qualità da rifinitura con De Bruyne e McTominay, davanti il terminale Højlund. Possibili ballottaggi sulle fasce e nella gestione dei cambi.
- Parma (3-5-1-1): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza; Elphege. V:Sport
- Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Højlund. V:Sport
Gli indisponibili di Parma-Napoli
Emergenza gestita con ordine dal Parma: out Almqvist (infortunio al bicipite femorale) e Frigan (infortunio al ginocchio), mentre pesa la squalifica di Pellegrino per cumulo di ammonizioni. Per il Napoli defezioni di peso in ogni reparto, ma la profondità della rosa consente a Conte di mantenere alto il livello competitivo: Di Lorenzo (infortunio al ginocchio) e Rrahmani (infortunio alla coscia) fermano l’asse difensivo; davanti assenze di Neres (infortunio alla caviglia) e Lukaku (infortunio all’anca), oltre a Vergara (infortunio al piede).
- Parma – Infortunati: Almqvist (infortunio al bicipite femorale), Frigan (infortunio al ginocchio). Squalificati: Pellegrino (squalifica per somma di ammonizioni).
- Napoli – Infortunati: Lukaku (infortunio all’anca), Di Lorenzo (infortunio al ginocchio), Rrahmani (infortunio alla coscia), Neres (infortunio alla caviglia), Vergara (infortunio al piede). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Parma in cerca di slancio dopo una serie complicata, con pareggi che raccontano solidità ma poche reti; Napoli lanciatissimo, cinque successi di fila e inerzia da grande squadra. Trend opposti che al Tardini potrebbero incrociarsi in una gara tattica.
|Parma
|x
|x
|ko
|ko
|x
|Napoli
|ok
|ok
|ok
|ok
|ok
Nelle ultime 5 di campionato il Parma ha raccolto 3 punti, il Napoli 15. Dettagli risultati:
- Parma
Parma–Cagliari 1-1; Fiorentina–Parma 0-0; Torino–Parma 4-1; Parma–Cremonese 0-2; Lazio–Parma 1-1
- Napoli
Verona–Napoli 1-2; Napoli–Torino 2-1; Napoli–Lecce 2-1; Cagliari–Napoli 0-1; Napoli–Milan 1-0
L’arbitro di Parma-Napoli
Dirige Marco Di Bello, assistenti Rossi L. e Mastrodonato, IV Collu, VAR Abisso, AVAR Marini. Nella Serie A 2025/26 Di Bello ha arbitrato 10 gare: 3 rigori assegnati, media 2.6 ammonizioni a partita, 1 espulsione; 275 falli fischiati complessivi e 37 offside rilevati: numeri da direttore di gara tendenzialmente lineare, che non esita però nelle decisioni chiave.
Informazioni interessanti sul match
La sfida tra Parma e Napoli promette equilibrio tattico e spunti statistici intriganti. Gli ultimi due incroci di campionato sono finiti a reti bianche, segno di una partita spesso bloccata nelle zone calde del campo. Al Tardini l’inerzia storica non è mai stata scontata: le ultime sei sfide raccontano un perfetto equilibrio, mentre il recente stato di forma premia nettamente i partenopei, reduci da una striscia vincente che alimenta ambizioni da vertice. I crociati, tra le squadre con più pareggi del torneo, sanno però soffrire e colpire sui dettagli – in particolare sui colpi di testa, loro marchio di fabbrica in questa stagione. Occhio anche ai finali di partita: il Napoli ha capitalizzato tantissimo negli ultimi 15 minuti, ma pure il Parma ha raccolto punti preziosi in extremis. Nelle pieghe del match, la precisione sui piazzati e la gestione delle corsie potrebbero fare la differenza, con uomini chiave come Politano, Spinazzola, Bernabé e Strefezza pronti ad accendere l’inerzia. In uno scenario del genere, primo gol, duelli aerei e lettura dei cambi peseranno come sentenze.
- Doppio 0-0 negli ultimi due confronti tra Parma e Napoli: mai così vicine a una tripletta di pareggi consecutivi in A.
- Al Tardini equilibrio totale nelle ultime sei: due vittorie a testa e due pari, dopo un periodo di netto dominio partenopeo in Emilia.
- Il Parma è tra le regine dei segni X: 11 pareggi finora, più di loro solo il Pisa (12) in questa Serie A.
- I crociati hanno perso l’ultima in casa con la Cremonese e in stagione solo una volta sono scivolati due volte di fila al Tardini.
- Napoli in volo: cinque vittorie consecutive; con Conte è già andato vicino a una striscia-record di sette successi.
- Porta inviolata per il Napoli nelle ultime due: un altro clean sheet varrebbe la miglior serie stagionale.
- Finali incandescenti: il Napoli ha guadagnato 13 punti con reti dall’85’ in poi; il Parma è a quota 9.
- Aerei crociati: il Parma segna più di tutti di testa (36.4% dei gol) e ne subisce pochissimi con questo fondamentale.
- Senza Pellegrino (squalifica), il Parma perde il suo attaccante sempre presente da febbraio 2025 a oggi.
- Politano è tornato incisivo: 4 partecipazioni nelle ultime 4 (2 gol e 2 assist); contro il Parma ha segnato una volta in otto sfide.
Le statistiche stagionali di Parma e Napoli
Contrasto netto di stile: il Napoli comanda possesso (58%) e precisione (86.4%) con 47 gol fatti e 30 subiti, mentre il Parma lavora su compattezza e transizioni (44.8% di possesso), 22 reti segnate e 39 incassate. Tiri nello specchio: 147 a 88 per gli azzurri; accuracy al tiro 49.8% contro 38.4%. Disciplina più severa in casa crociata (53 gialli, 4 rossi) rispetto ai partenopei (42 gialli, 2 rossi). Clean sheet: 11 Napoli, 10 Parma.
Marcatori: Højlund guida il Napoli con 10 gol, poi McTominay a 7 e De Bruyne a 4; top assistman tra gli azzurri Politano (5). Nel Parma spicca Pellegrino (8), quindi Bernabé (3). Più ammoniti: Juan Jesus (8) per il Napoli, Valenti, Circati, Delprato e Pellegrino (5-6) per il Parma. Rossi: nel Parma spicca Troilo (2); per il Napoli un rosso a testa per Juan Jesus e Mazzocchi. Clean sheet portieri: Milinkovic-Savic 9 e Meret 2; Corvi 6 e Suzuki 3.
|Parma
|Napoli
|Partite giocate
|31
|31
|Vittorie
|8
|20
|Pareggi
|11
|5
|Sconfitte
|12
|6
|Gol fatti
|22
|47
|Gol subiti
|39
|30
|Possesso palla (%)
|44.8
|58.0
|Tiri nello specchio
|88
|147
|Precisione tiri (%)
|38.4
|49.8
|Cartellini gialli
|53
|42
|Cartellini rossi
|4
|2
|Clean sheet
|10
|11
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Parma-Napoli?
-
Parma-Napoli si gioca domenica 12 aprile 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Parma-Napoli?
-
La partita si disputa allo Stadio Ennio Tardini di Parma.
- Chi è l’arbitro di Parma-Napoli?
-
L’arbitro è Marco Di Bello; assistenti Rossi L. e Mastrodonato; IV Collu; VAR Abisso; AVAR Marini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.