Parma, nel mirino un grande ex

Il Parma cerca rinforzi a centrocampo dopo gli ultimi infortuni nel reparto: secondo Tuttosport il club ducale si è messo sulle tracce dell'ex Luca Cigarini. Attualmente al Cagliari, ha vestito la maglia gialloblu dei crociati dal 2005 al 2008.

Per gennaio si valuta un rinforzo anche in difesa, dopo lo stop forzato di Dimarco, che tornerà nel 2019.

Intoccabile invece Inglese: "Fino al 30 giugno è un tesserato del Parma, ce lo teniamo stretto. Tutti si possono inserire, ma non prendiamo in considerazione offerte: abbiamo lavorato troppo per prenderlo" racconta a Rmc Sport il dirigente dei ducali Daniele Faggiano.

SPORTAL.IT | 17-10-2018 12:00