Da neopromossi, i Ducali misero in piedi una formazione che, in breve tempo, si erse tra le più grandi d'Europa, salvo essere poi trascinata di nuovo nel baratro

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Quello del Parma è un nome tutto sommato conosciuto in Europa. Ma per capire quanto sia incredibile questa storia, bisogna tornare indietro. 1989: al Tardini arriva un allenatore che non ha paura di sognare, Nevio Scala. I ducali sono appena saliti in Serie A, ma invece di pensare soltanto alla salvezza, Scala comincia a costruire qualcosa di molto più grande. La sua ricetta? Un calcio offensivo, grande organizzazione e, soprattutto, fiducia nei giocatori. E così, anno dopo anno, mette in piedi una squadra capace di mescolare esperienza, talento e giovani pronti a esplodere.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia del mitico Parma allenato da Nevio Scala e di come è stato trascinato nel baratro dal crack del suo proprietario.

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