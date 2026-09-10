Virgilio Sport
CALCIO

Il Parma di Nevio Scala - Quando una provinciale divenne grande

Da neopromossi, i Ducali misero in piedi una formazione che, in breve tempo, si erse tra le più grandi d'Europa, salvo essere poi trascinata di nuovo nel baratro

1 min di lettura

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Quello del Parma è un nome tutto sommato conosciuto in Europa. Ma per capire quanto sia incredibile questa storia, bisogna tornare indietro. 1989: al Tardini arriva un allenatore che non ha paura di sognare, Nevio Scala. I ducali sono appena saliti in Serie A, ma invece di pensare soltanto alla salvezza, Scala comincia a costruire qualcosa di molto più grande. La sua ricetta? Un calcio offensivo, grande organizzazione e, soprattutto, fiducia nei giocatori. E così, anno dopo anno, mette in piedi una squadra capace di mescolare esperienza, talento e giovani pronti a esplodere.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia del mitico Parma allenato da Nevio Scala e di come è stato trascinato nel baratro dal crack del suo proprietario.

Il Parma di Nevio Scala - Quando una provinciale divenne grande AnsaFoto

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio