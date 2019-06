Parma, nuova idea per la porta

Il Parma si sta interrogando sul portiere per la prossima stagione. Il ds Faggiano sta parlando con il Napoli per trattare il riscatto di Sepe, ma nelle ultime ore è stato sondato anche Viviano, che dopo la stagione in prestito alla Spal vuole restare in Italia.

Difficile la trattativa: lo Sporting vuole 2 milioni di euro, e sul giocatore c'è da tempo la Fiorentina. In attacco si avvicina Ciano, ma è ancora da trovare un accordo con il Frosinone.

SPORTAL.IT | 23-06-2019 09:45