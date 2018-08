Parma, ora spunta anche Diabaté

Girandola di nomi in questi ultimi giorni di mercato per l'attacco del Parma. Secondo quanto riporta Sky, i ducali avrebbero messo nel mirino Cheick Tidiane Diabaté, classe 1988 di prorietà dell'Osmanlispor capace di segnare 8 reti nelle sue prime 11 partite in serie A con la maglia del Benevento. Per quanto riguarda Karamoh, l'accordo con l'Inter è totale ma manca ancora quello con il ventenne ivoriano naturalizzato francese.

Capitolo Gervinho: secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, non c'è ancora l'accordo per la risoluzione del contratto tra l'ivoriano e l'Hebei Fortune. Il Parma aspetta e spera.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 16-08-2018 09:10