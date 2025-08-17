Parma-Pescara: gli occhi addosso a baby Cuesta, esodo dall'Abruzzo per la squadra di Vivarini 

La Coppa Italia entra nel vivo con il debutto stagionale del Parma, atteso al Tardini dal Pescara per i trentaduesimi di finale. Fischio d’inizio alle 18.30 di domenica 17 agosto, in una sfida che non prevede tempi supplementari: in caso di parità dopo i 90 minuti si andrà direttamente ai rigori. Chi passerà il turno incrocerà il cammino di Spezia o Sampdoria, impegnate il giorno successivo.
Parma, Cuesta vuole partire con il piede giusto
Il tecnico Carlos Cuesta ha spiegato che la Coppa Italia va affrontata con la massima serietà: “Per il Parma ogni partita è importante, per questo cercheremo di dare tutto per vincere con entusiasmo e convinzione”. L’allenatore colombiano riparte dal 3-5-2, provato a lungo in estate e ormai riferimento tattico.
Per quanto riguarda la formazione, emerge qualche indizio: in porta Suzuki appare favorito su Corvi, mentre in difesa Delprato e Circati guideranno la linea con Ndiaye in vantaggio su Valenti. Sulle fasce spazio al dinamismo di Begic e alla spinta di Valeri, mentre in mezzo Keita e Bernabé sono certezze, con Ordónez che deve guardarsi dalla concorrenza del connazionale Estévez. In attacco Almqvist sembra leggermente avanti rispetto a Benedyczak per affiancare Pellegrino. Il club deve anche fare i conti con il recente addio di Leoni, ceduto al Liverpool, un’assenza che pesa soprattutto in prospettiva futura.
Pescara, giovani responsabilità e prime prove
Per gli abruzzesi di Vincenzo Vivarini la trasferta emiliana rappresenta una sfida di prestigio e un banco di prova per valutare i progressi estivi. Le assenze di Brosco e Pellacani riducono le scelte difensive, e così ci sarà l’esordio dal primo minuto per Giannini, classe 2005, chiamato a guidare la retroguardia in una partita di grande visibilità. Sulle corsie esterne agiranno Valzania e Cangiano, mentre a centrocampo Dagasso e Graziani dovranno garantire equilibrio e corsa.
In avanti spazio al tridente leggero con Merola e Meazzi alle spalle di Olzer, riferimento offensivo. Per Squizzato è invece previsto l’ingresso a gara in corso. La squadra di Vivarini, che schiererà il 3-4-2-1, potrà contare anche sull’incoraggiamento di 263 tifosi partiti dall’Abruzzo, un segnale di vicinanza che non passa inosservato.
Probabili formazioni Parma-Pescara
Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Begić, Bernabé, Keita, Ordóñez, Valeri; Almqvist, Pellegrino. All. Cuesta.
Pescara (3-4-2-1): Desplanches; Letizia, Corbo, Giannini; Valzania, Dagasso, Graziani, Cangiano; Merola, Meazzi; Olzer. All. Vivarini
Dove vedere Parma-Pescara in tv e streaming
La sfida del Tardini sarà trasmessa in chiaro da Italia 1, con inizio alle 18.30. Mediaset renderà inoltre disponibile la visione in diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset.