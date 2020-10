Parma, pioggia di colpi nell'ultimo giorno di mercato

Ultimo giorno di mercato frenetico per il Parma che si appresta ad ufficializzare una serie di acquisti nelle ultime ore prima della chiusura della sessione.Secondo quanto riporta Sky, i ducali hanno chiuso anche per il terzino del Charleroi Maxime Busi, classe 1999 che approderà in Emilia per 6 milioni di euro.

Busi è atteso a Parma per le visite mediche, e sarà in buona compagnia. Con lui ci sarà Yordan Osorio, difensore del Porto e della nazionale venezuelana pronto a vestire la maglia gialloblu. Test medici e firma anche per il centrocampista Wylan Cyprien e l’attaccante rumeno Valentin Mihaila. Nel weekend il Parma aveva ufficializzato Simon Sohm dallo Zurigo.

OMNISPORT | 05-10-2020 07:55