Parma-Pisa, moviola: Cuesta è salvo, toscani spacciati, un rosso dopo 9’ e due rigori ignorati

La prova del giovane arbitro varesino Andrea Calzavara al Tardini nel confronto diretto per evitare la serie B analizzata ai raggi X

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il palo di Stojokovic, lanciato solissimo in contropiede a tu per tu con Suzuki proprio prima della fine del primo tempo e che fa il paio con quello colpito da Akinsanmiro al 29′, è lo specchio di una partita che segna tutta una stagione per il Pisa. Al Tardini finisce 1-0 per il Parma, un risultato che aritmeticamente salva i ducali (ora a +14 sulla Cremonese con soli 12 punti ancora in palio) e condanna i toscani alla B senza appello. Ha creato di più il Pisa, anche nella ripresa, ma la porta degli emiliani è rimasta stregata e nel finale è arrivata anche la beffa. A decidere la partita a 8′ dalla fine è il secondo gol consecutivo di Elphege, già match winner a Udine, che al 66′ aveva preso il posto di Strefezza. Festa grande al Tardini al fischio finale, tanti rimpianti per il Pisa che resta ultimo a 18 punti.

Top e flop Parma

Suzuki 4,5 – Disastroso nelle uscite e non solo, continua ad altenare prodezze a clamorose ingenuità

– Disastroso nelle uscite e non solo, continua ad altenare prodezze a clamorose ingenuità Troilo 5 – Graziato dall’arbitro per un possibile rigore va spesso in difficoltà

– Graziato dall’arbitro per un possibile rigore va spesso in difficoltà M.Keita 6 – Dinamico sempre, impreciso a volte, efficace anche in difesa

– Dinamico sempre, impreciso a volte, efficace anche in difesa Pellegrino 6 – Rientra dall’infortunio, riesce a far vedere qualcosa di buono anche di sponda ma non è ancora al top della condizione

– Rientra dall’infortunio, riesce a far vedere qualcosa di buono anche di sponda ma non è ancora al top della condizione Nicolussi Caviglia 6 – Si accende nella ripresa, tra i più pericolosi dei suoi

– Si accende nella ripresa, tra i più pericolosi dei suoi Elphege 7 – Anche stavolta entra e segna, il Parma ha trovato un baby campione.

Top e flop Pisa

Canestrelli 5,5 – Condizionato dal giallo rimediato dopo neanche 20 minuti

– Condizionato dal giallo rimediato dopo neanche 20 minuti Vural 5,5 – Sfortunato in una conclusione, troppo falloso: esce dopo 45’

– Sfortunato in una conclusione, troppo falloso: esce dopo 45’ Aebischer 6,5 – Corre e imposta, tutto arrosto e niente fumo

– Corre e imposta, tutto arrosto e niente fumo Stojkovic 6 – Veloce e pungente, ma si divora un gol fatto a fine primo tempo

Parma-Pisa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 9′ il giovane arbitro Calzavara estrae subito un cartellino rosso, è per un esponente dello staff tecnico del Pisa per proteste: si lamentava per il recupero palla di Keita, giudicato irregolare dalla panchina toscana. Primo giallo al 18′, è per Canestrelli che nel tentare una rovesciata colpisce Abdoulaye Ndiaye.

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I due rigori negati

Al 30′ Stojkovic cade a terra in area per una spallata più che decisa di Troilo ma per l’arbitro è tutto regolare. Restano forti dubbi. Al 43′ ammonito Vural per una trattenuta su Strefezza. Al 54’ Leris va giù dopo un contatto con Keita, la gamba gli resta incastrata ma per l’arbitro non c’è niente. Poi però Calzavara deve fermare il gioco per consentire i soccorsi. Al 67′ Circati va a terra dopo un contatto in area con Bozhinov che sembra non cercare proprio il pallone ma Calzavara ignora tutto.

I dubbi sul gol

Qualche dubbio sul gol di Elphege all’82’ per un possibile fuorigioco ma dopo il check del Var c’è il via libera: 1-0 per il Parma, risultato che non cambia dopo il recupero.

Chi è l’arbitro Calzavara

Arbitro classe ’93 della sezione di Varese, Andrea Calzavara, la scelta per Parma-Pisa, era alla terza gara in assoluto in A: è stato promosso dopo 65 designazioni in Serie C a partire dalla stagione 2020/21. Praticamente una certezza per la categoria, tanto da dirigere sia il playout di ritorno tra Foggia e Messina, terminato 1-0 in favore dei pugliesi, che la finale che ha consegnato la promozione al Pescara. Nei playoff di Serie C, inoltre, ha avuto modo di sperimentare per la prima volta il VAR. La prima occasione è arrivata proprio tra Pescara e Ternana, quando l’unica rete degli umbri fu convalidata proprio dopo un check per la posizione di De Boer. Ultima uscita in A in Sassuolo-Torino.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti tra i due club 6 successi per il Parma contro i 5 del Pisa a fronte di 8 pareggi.

L’arbitro ha ammonito

Coadiuvato dagli assistenti Trinchieri e Fontani con Ayroldi IV uomo, Giua al Var e Abisso all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Cancellieri, Vural