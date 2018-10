Parma preoccupato per Inglese

Parma tormentato dagli infortuni. Roberto D'Aversa, in vista della sfida contro l'Atalanta, rischia di dover fare a meno di Roberto Inglese, che contro la Lazio ha giocato nonostante un fortissimo mal di schiena che ne ha pregiudicato la prestazione.

Il giocatore potrebbe quindi non partecipare alla trasferta di Bergamo, al suo posto pronto Ceravolo. Contro gli orobici dovrebbe tornare invece l'altro pezzo da novanta dell'attacco crociato, Gervinho.

"Il gol è nato da una nostra ingenuità, peccato perché fino a dieci minuti dalla fine abbiamo tenuto bene il campo. Purtroppo non abbiamo concretizzato l'occasione con Di Gaudio, ma non mi sento di rimproverare nulla ai ragazzi che hanno dato il massimo. Il nostro obiettivo resta la salvezza, nella nostra testa non deve mai cambiare questo pensiero per affrontare le partite con la gusta cattiveria e determinazione", così Roberto D'Aversa ha commentato la sconfitta contro la Lazio.

SPORTAL.IT | 23-10-2018 09:05