Parma Primavera, ecco il nuovo allenatore

L’Under 19 del Parma cambia allenatore. Dopo il nono posto dell’ultimo torneo di Primavera 2, il club ducale ha deciso di rimuovere dall’incarico Pasquale Catalano.

Il sostituto è Marco Veronese. Ex attaccante, classe ’76, Veronese ha collezionato quattro presenze in A tra Inter, la squadra in cui è cresciuto, e Modena, per poi cambiare tante squadre.

Ha lasciato il segno in particolare allo Spezia e al Pavia e proprio dalla società lombarda Veronese ha iniziato la carriera di allenatore, che si è poi snodata come collaboratore di Gianni De Biasi nella Nazionale albanese e all’Alaves. Nel marzo 2019 ha ereditato da un altro ex crociato, Stefano Rossini, la panchina del Vigor Carpaneto, formazione piacentina della Serie D, da cui è fresco di rescissione del contratto.

“In questi giorni parlando col Direttore e conoscendo le persone che faranno parte del Settore Giovanile ho notato la grande voglia di fare delle cose nuove e magari anche diverse rispetto a quelle che sono le abitudini nei settori giovanili d’Italia, perché cercano di avere un’apertura mentale a livello europeo – ha affermato Veronese durante la presentazione – mi è piaciuta e noi cercheremo di metterla in pratica con la volontà e la voglia di fare”

SPORTAL.IT | 23-07-2019 22:28