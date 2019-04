Parma, ricca offerta per Pinamonti

Il Parma fa sul serio per Andrea Pinamonti. Secondo quanto riporta Fcinternews, nel mercato invernale il club emiliano aveva presentato un'offerta cash da 8 milioni di euro per acquistare il cartellino dell'attaccante del Frosinone in prestito dall'Inter, proponendo ai nerazzurri una opzione di riacquisto per i prossimi due anni a 15 milioni di euro.

L'affare è però sfumato perché il classe 1999 ha preferito non abbandonare il club ciociaro, che la scorsa estate aveva creduto in lui. Il Parma è quindi pronto a tornare alla carica a giugno, insieme ad altre pretendenti come Sassuolo, Udinese, Bologna e Valladolid.

SPORTAL.IT | 18-04-2019 13:05