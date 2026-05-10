Parma-Roma, Cuesta trova un altro errore di Chiffi: “E’ ovvio”. Sui social la rabbia dei tifosi di Milan e Juventus

Una partita destinata a far discutere, la rimonta della squadra di Gasperini al Tardini e le decisioni dell’arbitro Chiffi scatenano un putiferio sui social. La lotta Champions si accende

Tutti pronti ad altri giorni di polemiche sugli arbitri. Il folle finale di Parma-Roma con i giallorossi di Gasperini capaci di ribaltare una partita che sembrava persa è destinato a diventare argomento di conversazione e di forti discussioni. I ducali protestano per voce del loro allenatore Cuesta e sui social si scatena anche la rabbia delle altre squadre impegnate nella lotta alla Champions League, con i tifosi di Milan e Juventus che sono furiosi.

La rabbia di Cuesta

A fine partita ai microfoni di Sky, si presenta l’allenatore del Parma, Cuesta che stavolta smette qualsiasi forma di fair play e pronuncia parole molto nette sulla direzione di Chiffi: “Sono molto orgoglioso dei ragazzi e della prestazione ma allo stesso modo penso che è ovvio tutto quello che è successo, lo ha visto tutto lo stadio e tutta Italia. Parma merita rispetto. C’era un possibile rigore contro il Napoli, ma io ho detto subito che non c’era niente. Ma quello che è successo oggi lo hanno visto tutti, il Parma merita rispetto per la storia. C’è una dinamica molto ovvio dal 2-1 al 2-3 che non significa tutti quegli eventi che sono successi anche in altre zone del campo. E’ troppo ovvio”. A Sky viene mostrato al tecnico del Parma anche un fallo fischiato a Pellegrini in zona d’attacco: “Non so cosa ci sia lì, in quel momento c’era la possibilità di fare il 3-2”.

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Parma-Roma: tutte le decisioni contestate

Una partita molto complicata per l’arbitro Chiffi che sin dall’inizio si trova davanti a decisioni importanti da prendere. La prima situazione gliela risolve il Var quando arriva la segnalazione di una posizione di fuorigioco di Malen. Al 19’ la protesta è dei giallorossi che chiedono un calcio di rigore per un fallo di Valenti su Mancini, Chiffi viene richiamato all’onfield review ma decide di lasciar correre. Nel secondo tempo protestano i Ducali quando viene annullato il gol del potenziale vantaggio. Sul colpo di testa di Pellegrino c’è la posizione in fuorigioco attivo di Troilo, che si trova proprio davanti a Svilar. Ma quello che fa discutere più di tutti è il calcio di rigore concesso al minuto 98’. In un primo momento l’arbitro fischia un fallo di Rensch su Britschgi ma viene richiamato al monitor, la decisione è di concedere un calcio di rigore che scatena la rabbia.

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La rabbia dei tifosi di Milan e Juventus

Le decisioni di Chiffi e il finale folle del Tardini non fanno arrabbiare solo Cuesta e i giocatori del Parma. La vittoria della Roma è di quelle pesanti anche per la zona Champions League e implica anche Milan e Juventus. Sui social le decisioni del direttore di gara scatenano un putiferio di polemiche tra i tifosi rossoneri e della Vecchia Signora: “Io non ricordo uno scandalo uguale a quello che è successo questo pomeriggio a Parma. Una squadra che è stata fatta vincere dal sistema. Ormai non hanno più remore”. I commenti sugli episodi arbitrali del Tardini sono tantissimi: “A questo punto dopo il gol annullato al Parma e il rigore alla Roma, il Milan fa prima a non scendere in campo. In Champions ci deve andare la Roma pure per i voti del palazzo”, scrive Cinzia. E ancora: “La Roma deve andare in Champions. Lega Serie A vergognosa, arbitri e federazione corrotta”. I commenti si moltiplicano: “Partita palesemente acchitata per far vincere la Roma, un furto assurdo”.

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