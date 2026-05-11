Parma-Roma, moviola: Chiffi fa infuriare i ducali, gol annullato, dubbi sul 2-2, sul rigore finale e sul maxirecupero

La prova dell’arbitro patavino Daniele Chiffi al Tardini nella gara della terzultima giornata di A analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Marelli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Luci e ombre per il fischietto patavino Daniele Chiffi che al Tardini riesce a tenere in pugno una gara delicata e intensa ma non indovina tutte le decisioni. Vediamo cosa è successo in Parma-Roma.

Parma-Roma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 6′ Dybala va giù in area a seguito di una spinta, Chiffi lascia correre. Al 9′ Mancini verticalizza per Malen, che si inserisce, supera Suzuki e segna ma il guardalinee segnala la posizione di fuorigioco. Gol annullato. Al 19′ contatto in area tra Valenti e Mancini, sembra rigore ma dal VAR viene ritenuto che, con la punta dello scarpino, abbia toccato prima il pallone. Regolare al 22′ il gol di Malen.

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Strefezza: gol, giallo, infortunio e cambio

Regolare al 47′ il gol di Strefezza che esultando si toglie la maglia e viene ammonito. Poco dopo l’autore del gol esce zoppicando per far posto a Pellegrino.

Il gol annullato

Al 55′ proprio Pellegrino fa esplodere il Tardini con un colpo di testa a incrociare ma Chiffi alza il braccio su segnalazione dell’assistente e annulla la rete per la posizione di fuorigioco di Troilo, giudicata attiva. Al 65’ ammonito Troilo per fallo su Malen. Al 75′ giallo a Britschgi. Regolare all’87’ il gol di Keita. Nel pazzo finale segna la Roma con Rensch ma ci sono proteste per un possibile mani di Mancini e al 97′ per un contatto tra Britschgi e Rensch l’arbitro viene richiamato al Var e concede il rigore (col secondo giallo a Britschghi) che Malen realizza. Dopo un infinito recupero finisce 2-3.

La moviola di Marelli

Sul rigore negato ai giallorossi dice la sua il talent di Dazn Luca Marelli: “Episodio molto complesso da valutare. Vero che la gamba di Mancini è sopra a quella di Valenti, effettivamente c’è stato un colpo al tendine, ma con la punta del piede ha toccato il pallone. Si continua proprio per questo motivo: Valenti non ha colpito solo la gamba di Mancini, ma anche il pallone“.

Sul gol annullato al Parma Marelli spiega: “”Sul caso del gol di Pellegrino procedura sbagliata. Il gol viene annullato per il fuorigioco di Troilo ed è giustamente impattante, ma Troilo non tocca mai il pallone e la valutazione finale spettava all’arbitro. Probabilmente la spiegazione finale sarà che essendo già annullato in campo non serviva l’On Field Review anche se superflua. Va seguita la procedura. Troilo si sposta ma si trova a circa un metro da Svilar e viene considerato impattante per il portiere, inevitabile annullare la rete”. Sul gol del 2-2 e il possibile mani di Mancini spiega Marelli: “Non c’è immediatezza, mi pare la tocchi col fianco ma se anche fosse braccio non c’è punibilità perché il braccio non poteva essere in un’altra posizione”. Infine sul rigore finale: “Rensch si aiuta col braccio ma è più grave l’intervento di a Britschgi”.

La rabbia di Cuesta

Furioso a fine partita il tecnico del Parma Cuesta: “Quello che è successo. Lo ha visto tutto lo stadio, tutta l’Italia. Parma merita rispetto. C’era un possibile rigore contro il Napoli e io non ho detto niente, ma oggi è troppo ovvio. Parma è un club storico, uno dei più importanti e merita rispetto. C’è una dinamica molto ovvia dal 2-1 fino al 2-3 che non riguarda solo gli eventi nella nostra area di rigore, ma che riguarda anche ciò che è successo quando provavamo ad andare a fare il 3-2. Il fallo su Pellegrino? Troppo ovvio. C’era la possibilità di fare il 3-2″.

Chi è l’arbitro Chiffi

Daniele Chiffi, la scelta per Parma-Roma, è nato a Padova il 14 dicembre 1984: ha iniziato ad arbitrare nel 2002 e dopo gli anni di gavetta nelle serie minori raggiunge la Lega Pro nel 2011. Fisico slanciato e forte personalità, lo sport ha sempre fatto parte della sua vita: da ragazzo ha praticato atletica, con una discreta carriera da mezzofondista, specializzato nei 400 e 800 metri. Per lavoro è un ingegnere gestionale. La prima direzione in Serie A di Daniele Chiffi risale all’11 maggio 2014: arbitra Sampdoria-Napoli finita 2-5. Nella scorsa stagione era stato molto altalenante in avvio ma poi si era ripreso tornando ad essere tra i più affidabili. Ultima uscita in Verona-Milan.

I precedenti con le due squadre

Nei 13 precedenti con i giallorossi erano arrivate 8 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, l’ultima delle quali contro… Gasperini. Era Roma-Atalanta 0-1 del 18 settembre 2022. 10 i precedenti di Chiffi con il Parma (8 in Serie A) ed il bilancio recitava 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bahri e Vecchi con Maresca IV uomo, Mazzoleni al Var e Paganessi all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Strefezza, Troilo, Britschgi, poi espulso per doppio giallo.