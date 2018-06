Parma-Samp, l'asse è caldo: in 4 in ballo

L’asse Parma-Sampdoria è più che mai caldo.

Dopo Viviano e Silvestre, che appaiono molto vicini ai ducali, nei discorsi tra i due club ci sono entrati anche l’esterno Jacopo Sala e il bomber Fabio Quagliarella.

Se per l’ex terzino del Verona la Samp non fa particolari muri, la situazione per l’ex attaccante del Chieti è ben diversa: Ferrero al momento non ha alcuna intenzione di cederlo. Faggiano, ds degli emiliani, però ci crede e nelle prossime ore tenterà un nuovo assalto.

SPORTAL.IT | 16-06-2018 16:00