Parma-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Parma-Sassuolo di Serie A 2025-26, 38a giornata: tutte le informazioni fondamentali

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Parma e Sassuolo chiudono la Serie A 2025-26 con un derby emiliano di metà classifica: si gioca domenica 24 maggio 2026 alle 15:00 allo Stadio Ennio Tardini di Parma, 38a giornata. I crociati sono 13° con 42 punti in 37 gare (10 vittorie, 12 pareggi, 15 sconfitte; 27 gol segnati, 46 subiti), mentre i neroverdi occupano l’11° posto a quota 49 (14 vittorie, 7 pareggi, 16 sconfitte; 46 gol fatti, 49 incassati). Gara da ultime verifiche e orgoglio, con Parma a caccia di equilibrio offensivo e Sassuolo vicino al traguardo simbolico dei 50 punti.

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Probabili formazioni di Parma-Sassuolo

A ore dal fischio d’inizio, il Parma dovrebbe confermare il 3-5-2 con attenzione alle corsie e densità centrale. Possibile terzetto dietro di sostanza, con esterni pronti ad alzarsi per dare ampiezza; in mezzo Keita e Nicolussi Caviglia garantirebbero gamba e ordine, mentre davanti Pellegrino e Strefezza potrebbero alternarsi tra profondità e rifinitura. Tra gli assenti pesano le condizioni di elementi utili alla rotazione. Nel Sassuolo, il 4-3-3 di Grosso punterebbe su qualità tra le linee: Berardi e Laurienté larghi per isolamenti e uno contro uno, Pinamonti riferimento centrale. In mezzo Matic in regia, con Thorstvedt e Koné a inserirsi. Restano dubbi legati agli indisponibili (con Idzes non al meglio) e a qualche ballottaggio sulle fasce.

Parma (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Keita, Nicolussi Caviglia, Ordoñez, Valeri; Pellegrino, Strefezza. V:Sport

(3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Keita, Nicolussi Caviglia, Ordoñez, Valeri; Pellegrino, Strefezza. Sassuolo (4-3-3): Turati; Coulibaly, Pedro Felipe, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi, Pinamonti, Laurienté. V:Sport

Gli indisponibili di Parma-Sassuolo

Le defezioni condizionano le scelte di entrambi. Nel Parma fuori uomini utili tra trequarti e attacco, riducendo le opzioni di cambio in corsa. Nel Sassuolo pesa la lunga lista in difesa e a centrocampo: rotazioni limitate e qualche nodo da sciogliere fino all’ultimo (con Idzes in dubbio). Al momento non risultano squalifiche di rilievo segnalate per le due squadre.

Parma – Infortunati: Bernabé (infortunio all’inguine), Rinaldi (infortunio alla spalla), Ondrejka (infortunio alla gamba), Frigan (infortunio al ginocchio), Elphege (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno segnalato.

– Infortunati: Bernabé (infortunio all’inguine), Rinaldi (infortunio alla spalla), Ondrejka (infortunio alla gamba), Frigan (infortunio al ginocchio), Elphege (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno segnalato. Sassuolo – Infortunati: Romagna (problema fisico), Candé (lesione del legamento crociato anteriore), Walukiewicz (infortunio alla gamba), Boloca (infortunio al ginocchio), Idzes (problema al tallone, in dubbio), Vranckx (problema fisico), Pieragnolo (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno segnalato.

Le ultime partite giocate

Derby che incrocia trend recenti differenti: il Parma arriva da due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque, mentre il Sassuolo ha alternato successi di prestigio a stop nelle ultime uscite. Attenzione ai ritmi: crociati più solidi quando tengono il baricentro compatto; neroverdi pericolosi quando trovano campo per gli esterni.

Parma ok ok ko ko ko Sassuolo ok x ok ko ko

Dettaglio risultati:

Parma

Udinese-Parma 0-1

Parma-Pisa 1-0

Inter-Parma 2-0

Parma-Roma 2-3

Como-Parma 1-0

Sassuolo

Sassuolo-Como 2-1

Fiorentina-Sassuolo 0-0

Sassuolo-Milan 2-0

Torino-Sassuolo 2-1

Sassuolo-Lecce 2-3

L’arbitro di Parma-Sassuolo

Parma-Sassuolo sarà diretta da Niccolò Turrini, con assistenti Imperiale e Trinchieri; IV uomo Marinelli; al VAR Giua, AVAR Pezzuto. Designazione giovane ma in crescita, con squadra arbitrale pronta a supportare le scelte sul campo in un match che può accendersi sulle corsie esterne.

Informazioni interessanti sul match

Derby emiliano dagli equilibri sottili: il recente storico vede il Sassuolo imbattuto nelle ultime tre sfide con il Parma, ma al Tardini la tradizione non conosce mezze misure, senza pareggi nei cinque precedenti più recenti. I crociati hanno spesso chiuso bene le stagioni in A, mentre i neroverdi inseguono il traguardo dei 50 punti, impresa rara per una neopromossa negli ultimi anni. Occhi sui leader offensivi: Pellegrino resta centrale nei gol del Parma, sebbene a secco di recente; dall’altra parte Pinamonti punta la doppia cifra, con Berardi e Laurienté a dare imprevedibilità. Il tema tattico può passare dal duello sugli esterni e dalla capacità di gestire i momenti: solidità e ripartenze per i gialloblù, possesso e accelerazioni per i neroverdi. L’ultima di campionato spesso regala partite spezzate, con spazi e cambi di inerzia: dettagli, palle inattive e letture al VAR potrebbero indirizzare la sfida.

Il Sassuolo non perde da tre confronti con il Parma in Serie A (1 vittoria, 2 pareggi), invertendo un trend iniziale sfavorevole.

non perde da tre confronti con il in Serie A (1 vittoria, 2 pareggi), invertendo un trend iniziale sfavorevole. Al Tardini, negli ultimi cinque incroci tra le due squadre in A, non si è mai visto un pareggio: tre successi Parma e due del Sassuolo .

e due del . Nei derby emiliano-romagnoli di questa stagione, la squadra di casa ha spesso faticato: mai una vittoria interna in cinque match (2N, 3P).

Il Parma è reduce da tre ko di fila in campionato: la striscia da evitare è quella di quattro sconfitte consecutive.

è reduce da tre ko di fila in campionato: la striscia da evitare è quella di quattro sconfitte consecutive. Il Sassuolo arriva da due stop: solo una volta in stagione ha perso tre gare di seguito, a gennaio.

arriva da due stop: solo una volta in stagione ha perso tre gare di seguito, a gennaio. Con 49 punti, il Sassuolo può diventare una delle poche neopromosse recenti a toccare almeno quota 50 (come il Monza 2022/23).

può diventare una delle poche neopromosse recenti a toccare almeno quota 50 (come il Monza 2022/23). Storicamente il Parma chiude bene: imbattuto in 8 delle ultime 10 gare di ultima giornata in A (6V, 2N).

chiude bene: imbattuto in 8 delle ultime 10 gare di ultima giornata in A (6V, 2N). Fatica a segnare per il Parma : 27 reti stagionali, vicino al peggior dato della sua storia in A.

: 27 reti stagionali, vicino al peggior dato della sua storia in A. Pellegrino ha inciso sul 30% dei gol gialloblù: se si sblocca, può cambiare l’inerzia offensiva dei crociati.

ha inciso sul 30% dei gol gialloblù: se si sblocca, può cambiare l’inerzia offensiva dei crociati. Pinamonti insegue la doppia cifra e ha già colpito spesso il Parma in carriera: uomo chiave per i neroverdi.

Le statistiche stagionali di Parma e Sassuolo

Numeri a confronto: più produzione offensiva per il Sassuolo (46 gol, precisione al tiro 47,3%, conversione 15,4%) contro un Parma più parsimonioso ma attento (27 gol, 39,2% di tiri nello specchio, 12 clean sheet). Possesso palla vicino ma leggermente a favore dei neroverdi (46,1% vs 43,7%). Disciplina: gialli più alti per il Sassuolo (80) rispetto al Parma (57), rossi 4 a 5. Volume tiri: 298 a 258. Difensivamente, subiti simili (49 vs 46), con i crociati più efficaci nel proteggere il risultato quando restano compatti.

Giocatori: nel Parma capocannoniere Pellegrino (8), miglior assist-man Nicolussi Caviglia (4), più cartellini rossi Troilo (2); clean sheet portieri: Corvi 6, Suzuki 5. Nel Sassuolo guida Pinamonti (9), assist più numerosi per Laurienté (9); tra i più ammoniti Thorstvedt (8); rossi a quota 1 per Berardi, Matic, Nzola. Tra i pali: Muric 6 clean sheet, Turati 2.

Parma Sassuolo Partite giocate 37 37 Vittorie 10 14 Pareggi 12 7 Sconfitte 15 16 Gol segnati 27 46 Gol subiti 46 49 Possesso palla (%) 43,7 46,1 Tiri totali 258 298 Tiri in porta 101 141 Precisione tiri (%) 39,15 47,32 Conversione tiri (%) 10,47 15,44 Clean sheet 12 8 Cartellini gialli 57 80 Cartellini rossi 5 4

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FAQ Quando si gioca Parma-Sassuolo e a che ora? Domenica 24 maggio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Parma-Sassuolo? Allo Stadio Ennio Tardini di Parma. Chi è l’arbitro di Parma-Sassuolo? Niccolò Turrini; assistenti Imperiale e Trinchieri, IV uomo Marinelli, VAR Giua, AVAR Pezzuto.