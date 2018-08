Parma scatenato, c'è anche Karamoh

L'arrivo di Keita e il no di Antonio Candreva al Monaco tolgono drasticamente spazio a Yann Karamoh. Secondo quanto riporta Sportitalia, l'Inter vuole mandare il franco-ivoriano in prestito per permettergli di giocare con più continuità: le pretendenti al giocatore non mancano, e davanti a tutte ci sarebbe il Parma.

Faggiano, che sta chiudendo in questi giorni i colpi Grassi e Inglese dal Napoli, è in vantaggio rispetto alle altre società interessate (Real Sociedad, Leganes e Schalke, secondo la Gazzetta dello Sport): i nerazzurri puntano a un prestito oneroso.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 14-08-2018 10:20