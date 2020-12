Parma: senza gol è difficile vincere e convincere

Momento non facile per il Parma di Fabio Liverani, sopratutto per il reparto avanzato che stenta a trovare la continuità necessaria per non piombare nelle zone troppo calde della classifica. I numeri però sono impietosi: nelle ultime quattro partite i crociati hanno segnato solo 2 gol nella vittoriosa trasferta di Marassi contro il Genoa.

Domenica in casa contro il Benevento nessun tiro in porta e fin qui zero gol per Cornelius, zero per Inglese, uno per Karamoh e quattro per Gervinho, distribuiti in due partite: l’attacco crociato fa fatica. Il Parma crea pochissimo e non concretizza. A peggiorare le cose c’è in arrivo un claendario davvero ostico: Milan, Cagliari, Juventus e Crotone.

Servirà davvero un Parma migliore per chiudere al meglio un 2020 fatto di molti alti e bassi.

OMNISPORT | 08-12-2020 09:48