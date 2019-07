Parma senza limiti: Boateng

L’avventura di Boateng con il Barcellona è stata condizionata da tanti, troppi acciacchi fisici. Nessun gol e pochissime presenze per il 32enne tedesco naturalizzato ghanese, che a gennaio aveva lasciato il Sassuolo per trasferirsi in Catalogna: un’operazione di mercato che aveva sorpreso in tanti.

Il ritorno in Italia dell’ex milanista difficilmente lo riporterà in neroverde, nonostante la situazione contrattuale: il Parma ci sta pensando e potrebbe presto piazzare la stoccata decisiva.

SPORTAL.IT | 05-07-2019 09:31