Parma, sfuma anche Sala

Il deferimento deciso dalla Procura Federale rischia di costare caro al Parma sul mercato. In attesa dell’eventuale processo per il caso legato alla partita contro lo Spezia che ha dato ai crociati la promozione in A, il rischio concreto è infatti quello di perdere obiettivi sul mercato che sembravano alla portata, se non addirittura in arrivo, come Emiliano Viviano, il portiere della Sampdoria vicinissimo ormai allo Sporting Lisbona.

Stesso destino per un altro blucerciato, Jacopo Sala, che era stato avvicinato al Parma in un’operazione più ampia che avrebbe dovuto coinvolgere anche Matias Silvestre. Per l'ex veronese, duttile esterno difensivo, il Parma ha dovuto subire il sorpasso del Bologna, vicino a definire l’operazione con la Sampdoria.

SPORTAL.IT | 20-06-2018 23:55