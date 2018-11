Parma, si avvicina Ante Coric

La Roma in vista del mercato di gennaio sta lavorando anche sul fronte cessioni. I giallorossi, oltre a Marcano, potrebbero mettere in lista di trasferimento anche altri due elementi della rosa di Di Francesco che stanno trovando poco spazio: Ante Coric e Rick Karsdorp.

Soprattutto per il centrocampista offensivo croato il direttore sportivo Monchi sta registrando il forte interesse di Parma e Cagliari, che potrebbero chiedere in prestito il giocatore per la seconda parte della stagione. Ventun'anni, Coric debuttato in serie A nella partita contro la Spal dello scorso 20 ottobre.

SPORTAL.IT | 15-11-2018 10:55