Sempre più caldo l'asse di mercato tra Parma e Napoli. Secondo Sky i crociati sono vicini a chiudere per Adam Ounas e Marko Rog, in uscita dal club partenopeo in questa estate.

Le due società stanno lavorando per trovare un accordo per portare in Emilia l’esterno algerino e il centrocampista croato, oltre che per il riscatto di Sepe da parte dei ducali. La trattativa, in corso da settimane, potrebbe concludersi nei prossimi giorni.

SPORTAL.IT | 13-06-2019 08:39