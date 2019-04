Anche il Parma si mette in fila per Andrea Pinamonti, l'attaccante del Frosinone in prestito dall'Inter. Il classe 1999, 5 reti in serie A, si è messo in luce proprio contro i crociati sfoderando una grande prestazione e segnando un gol.

Secondo Rai Sport i ducali starebbero pensando di chiedere in prestito il giocatore per la prossima stagione. La concorrenza è però folta: su di lui ci sarebbero Sampdoria, Sassuolo, Fiorentina e Wolverhampton.

SPORTAL.IT | 07-04-2019 11:29