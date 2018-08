Parma-Thereau, i conti non tornano

Non si arresta la corsa del Parma a uno se non due attaccanti in grado di stravolgere il parco delle punte a disposizione di mister D’Aversa. I giorni alla fine della sessione di mercato sono però sempre meno e oltre al sogno chiamato Mario Balotelli, occorre guardare alla realtà, quella che potrebbe portare Cyril Thereau a vestire la maglia crociata.

L’esperto attaccante francese ex Chievo e Udinese, classe ’83, è in uscita dalla Fiorentina dove non troverebbe spazio dopo gli ultimi innesti nel reparto dei viola, Pjaca e Mirallas, e il Parma sembra aver ormai sopravanzato la Spal nella corsa al giocatore. Resta però il nodo ingaggio: i 700.000 euro percepiti da Thereau in viola sono troppi per il Parma che, complice l’età avanzata del giocatore, non può neppure spalmare la cifra allungando il contratto di Thereau, che andrà in scadenza con la Fiorentina nel 2019.

SPORTAL.IT | 06-08-2018 23:20