Parma-Torino, granata furiosi con Doveri

Due giorni dopo il pareggio contro il Parma nel mondo Toro si accusa ancora l'arbitro Doveri per difformità di giudizio durante il match di sabato al Tardini, finito 0-0.

Nel mirino dei media torinesi soprattutto il mancato giallo nel primo tempo a Sierralta, che nella ripresa è stato protagonista di uno scontro con Berenguer e poteva quindi essere espulso. La mancata ammonizione del cileno stona, secondo i granata, con il cartellino giallo mostrato a Izzo per un normale fallo di gioco. Tanti gli insulti sui social all'arbitro Doveri, considerato tra i colpevoli principali del mancato successo del Torino, in piena corsa per l'Europa.

SPORTAL.IT | 08-04-2019 10:15