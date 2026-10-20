Parma-Torino, moviola: Ayroldi si affida del tutto al Var, tutti i casi dubbi

La prova dell’arbitro Ayroldi al Tardini nel posticipo della settima giornata di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto di Molfetta ha ammonito 5 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Qualche piccola sbavatura ma prova tutto sommato sufficiente nel posticipo della settima giornata di serie A. Un po’ severo nelle ammonizioni (5), aiutato dal Var in maniera decisiva in due casi. Vediamo cosa è successo al Tardini.

Parma-Torino, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Valido al 4′ il gol del vantaggio granata con Simeone su assist di Belghali. Al 24′: sugli sviluppi di una respinta in area, Che Adams di testa raddoppia in sospetta posizione di fuorigioco, l’arbitro non convalida ed aspetta il verdetto del Var che arriva dopo oltre 2′: la posizione di partenza dell’attaccante è buona e non c’è stato un tocco irregolare a centro area. Gol convalidato.

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Primo giallo al 28′, è per Diego Carlos per un intervento ruvido su Simeone. Al 38′ ammonito Ismajli per fallo su Romero. Al 54′ amonito per simulazione Britschgi. Al 69′ Simeone segna il terzo gol. Al 79′ ammonito Comuzzo per fallo su Keita. All’81’ Frigan batte Perri, per l’arbitro è gol ma interviene la sala VAR che lo richiama all’OFR, dopo aver rivisto le immagini al monitor Ayroldi annulla la marcatura per un fuorigioco geografico millimetrico. Al 90′ ammonito Troilo per fallo su Gineitis e dopo 4′ di recupero finisce 0-3.

Chi è l’arbitro Ayroldi

Giovanni Ayroldi, la scelta per Parma-Torino, è nato Molfetta, in Puglia, il 25 ottobre 1991, sotto il segno dello Scorpione. Attualmente ha 32 anni. Figlio d’arte, il padre è Stefano Ayroldi, mentre lo zio è Nicola Ayroldi, entrambi sono stati arbitri di calcio. Giovanni Ayroldi ha intrapreso sin da giovanissimo, a soli 16 anni, la carriera da arbitro. Nel 2013 ha fatto il suo esordio in Serie D e dopo tre anni di gavetta, nel 2016, ha ottenuto la promozione in Lega Pro. Il grande esordio in Serie A è avvenuto nel 2020, dove ha diretto non solo nel massimo campionato italiano, ma anche in Serie B. Due anni fa è stato fermato dopo la pessima direzione in Inter-Genoa. Ultima uscita in A in Frosinone-Juve.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Alassio e Berti con Maresca IV uomo, Meraviglia al Var e Aureliano all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito 5 giocatori: Diego Carlos, Ismajli, Britschgi, Comuzzo, Troilo.