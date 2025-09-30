Parma-Torino, moviola: lunghissimo check del Var più review: il rigore fa infuriare Baroni

Giuseppe Collu, la scelta per Parma-Torino, è uno dei fischietti più giovani nella Can A-B. Trentacinque anni, Collu aveva già arbitrato tre gare in A due anni fa; si tratta di: Verona-Monza, terminata 1-3, in favore dei brianzoli, e Monza-Genoa, finita 1-0 per i biancorossi. Al Dall’Ara il 2 novembre scorso il debutto stagionale in Bologna-Lecce, poi ha diretto Fiorentina-Genoa -Power Stadium dove è apparso troppo autoritario e Monza-Lecce (idem) bene poi in Atalanta-Udinese e Monza-Como. In questa stagione ha debuttato bene in Milan-Cremonese e Pisa-Roma, è alla quarta direzione stagionale in A ma come se l’è cavata il fischietto sardo al Tardini?
I precedenti di Collu con Parma e Torino
Un solo precedente dell’arbitro Collu con il Torino, ovvero quello risalente al 23 aprile 2025 contro l’Udinese, in cui i granata vinsero per due reti a zero in casa. Due incroci con i ducali ma in B con due successi del Parma.
L’arbitro ha ammonito 5 giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Di Monte e Fontemurato con Turrini IV uomo, Maggioni al Var e La Penna all’Avar, l’arbitro ha ammonito Ndiaye, Ngonge, Pellegrino, Nkounkou, Del Prato. Ammonito anche Baroni per l’esultanza al gol granata.
Parma-Torino, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo a 16′, ammonito Ndiaye per fallo su Ngonge al limite dell’area. Al 30′ ammonito Ngonge che ferma un contropiede di Oristanio. Proteste del Parma che al 31′ chiede un rigore per un tocco di mano di Ismajli in area, l’arbitro lascia giocare. Lunghissimo check al VAR, poi review al monitor e la decisione: è rigore. Dal dischetto segna Pellegrino.
Al 46′ va in gol Pellegrino con un colpo di testa ravvicinato, Collu ferma tutto per un fallo sul Israel e annulla. Subito dopo arriva il gol del pari di Ngonge. Al 60′ giallo per Pellegrino per una sbracciata a metà campo su Coco, al 68′ ammonito per proteste Nkounkou. Finale rovente con altri due ammoniti: Del Prato per proteste e Njie, che strattona e mette giù Keita. Dopo il recupero Parma-Torino finisce 2-1.
La rabbia di Baroni
Furioso per il rigore concesso al Parma il tecnico granata Baroni che sbotta: “Nel calcio esistono delle dinamiche nei movimenti: è impossibile che i giocatori possano saltare come dei pinguini con le mani dietro la schiena. Quando un braccio non è proteso verso la palla, ma è invece disteso lungo il corpo, come abbiamo già visto in molti altri casi nel nostro campionato, non può essere fallo”.