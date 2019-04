Parma-Torino, probabili formazioni

Sabato alle 15 si sfideranno Parma e torino, due formazioni che stanno attraversando momenti ben diversi.

I granata, grazie alla vittoria contro la Sampdoria, occupano la sesta posizione in classifica (ad appena quattro punti dal quarto posto) e ambiscono a un posto in Europa.

Crociati in crisi: le tre sconfitte consecutive hanno portato la banda di D'Aversa a sei punti dalla zona retrocessione.

PROBABILI FORMAZIONI:

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bastoni, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Rigoni; Siligardi, Ceravolo, Sprocati.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Parigini, Meité, Rincon, Ansaldi; Baselli, Berenguer; Belotti.

SPORTAL.IT | 06-04-2019 09:54