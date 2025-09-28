Parma-Torino: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche. Orario e diretta tv

Parma-Torino è una sfida della quinta giornata di Serie A 2025-26 allo Stadio Ennio Tardini di Parma, lunedì 29 settembre 2025 alle ore 18:30. In classifica il Parma è 18° con 2 punti (due vittorie e altrettante sconfitte; una rete fatta e 5 subite), mentre il Torino è 12° con 4 punti (una vittoria, un pareggio e due ko; una rete all’attivo e 8 subite). Gli emiliani cercano il primo successo stagionale dopo un avvio di fatica offensiva, i granata puntano a continuità per allontanarsi dalla zona calda.
- Probabili formazioni di Parma-Torino
- Gli indisponibili di Parma-Torino
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Parma-Torino
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Parma e Torino
- Dove vedere Parma-Torino in tv o in streaming
Probabili formazioni di Parma-Torino
Si va verso un Parma coperto: in porta dovrebbe esserci Suzuki, con terzetto difensivo guidato da Circati e gli esterni pronti a spingere. In mezzo, Keita a fare da schermo, con la qualità e gli inserimenti di Bernabé; a destra Løvik potrebbe garantire ampiezza, a sinistra la spinta di Valeri. Davanti, Cutrone e Pellegrino per attaccare la profondità.
Il Torino dovrebbe confermare il 3-4-2-1: linea a tre guidata da Maripán, corsie a tutta gamba con Lazaro e Biraghi; in regia Asllani potrebbe affiancare Casadei, mentre tra le linee Ngonge e Vlašić dovrebbero supportare Simeone. Le assenze in difesa e sugli esterni consigliano prudenza; non sono escluse rotazioni a gara in corso.
- Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Løvik, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino.
- Torino (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripán, Ismajli; Lazaro, Asllani, Casadei, Biraghi; Ngonge, Vlašić; Simeone.
Gli indisponibili di Parma-Torino
- Parma – Infortunati: Djuric (infortunio alla caviglia), Hernani (infortunio alla caviglia), Valenti (infortunio alla coscia, rientro stimato ottobre), Ondrejka (infortunio alla gamba), Frigan (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.
- Torino – Infortunati: Masina (problema muscolare), Schuurs (lesione del legamento crociato anteriore), Savva (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Parma e Torino arrivano da percorsi diversi: emiliani ancora a secco di gol in trasferta nelle ultime uscite, granata altalenanti ma con un colpo esterno all’Olimpico contro la Roma.
|Parma
|ko
|x
|ko
|x
|Torino
|ko
|x
|ok
|ko
Nelle ultime 4 di campionato il Parma ha totalizzato 2 punti; il Torino ne ha fatti 4. Dettaglio risultati:
- Parma
Juventus-Parma 2-0; Parma-Atalanta 1-1; Cagliari-Parma 2-0; Cremonese-Parma 0-0.
- Torino
Inter-Torino 5-0; Torino-Fiorentina 0-0; Roma-Torino 0-1; Torino-Atalanta 0-3.
L’arbitro di Parma-Torino
La gara sarà diretta dal signor Collu. Per il fischietto sardo in questa Serie A: 3 partite arbitrate, 1 rigore concesso, 14 ammonizioni e nessun rosso; media di 4,6 cartellini a gara, 75 falli fischiati e 10 fuorigioco. Al VAR Maggioni e AVAR La Penna, con assistenti Di Monte e Fontemurato, IV ufficiale Turrini.
- Arbitro: COLLU
- Assistenti: DI MONTE – FONTEMURATO
- IV: TURRINI
- VAR: MAGGIONI
- AVAR: LA PENNA
Informazioni interessanti
Il confronto tra Parma e Torino mette in vetrina due squadre alla ricerca di concretezza. I granata arrivano da una striscia utile contro gli emiliani, ma al Tardini il fattore campo storicamente pesa a favore del Parma, che ha trasformato spesso la spinta del pubblico in punti. L’avvio di stagione racconta di due attacchi fin qui avari di gol e di due strutture organizzate: il Parma con baricentro medio e corsie pronte a ribaltare il campo, il Torino con catena di sinistra tecnica e un nove che lavora di sponda.
- Il Torino non perde da cinque incroci di Serie A contro il Parma (2V, 3N): i granata stanno vivendo una delle strisce più positive nella storia della sfida.
- Al Tardini, il Parma ha vinto 10 delle 18 sfide contro il Torino in A: un 56% di successi che certifica il peso del fattore casa.
- Sotto la nuova gestione, il Parma non ha ancora trovato la vittoria nelle prime quattro: un dato che rende questa gara un potenziale spartiacque.
- Gli emiliani hanno perso una sola volta nelle ultime sette al Tardini, ma arrivano da due pari consecutivi: possibile altra partita a punteggio stretto.
- Il Torino ha perso cinque delle ultime sette di campionato segnando un solo gol: urgenza di sbloccarsi in avanti.
- Dopo quattro k.o. esterni di fila, i granata hanno espugnato l’Olimpico: cercano il bis fuori casa per la prima volta dall’autunno 2024.
- Partenza complicata per i granata: differenza reti -7 dopo quattro gare, vicina ai peggiori inizi della loro storia recente.
- È sfida tra percentuali realizzative più basse del torneo: Parma al 2%, Torino al 3%, ma con alta precisione dei tiri nello specchio.
- Almqvist a caccia di una scossa: non partecipa a gol in A nel 2025, può essere l’uomo sorpresa dei gialloblù.
- Simeone ha interrotto a Roma un digiuno esterno infinito: punta a segnare in due trasferte di fila come non accadeva dal 2022.
Le statistiche stagionali di Parma e Torino
Numeri alla mano, il Parma tiene più palla (44,7%) del Torino (38%), ma fatica a concretizzare: 31 tiri totali con il 41,9% nello specchio e solo 1 gol. I granata hanno prodotto 28 conclusioni con un’elevata precisione (60,7% nello specchio), ma lo stesso bottino di reti (1). Pulizia difensiva simile nei clean sheet: 1 per il Parma, 2 per il Torino. La differenza si vede nei gol subiti: 5 contro 8.
|Parma
|Torino
|Partite giocate
|4
|4
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|2
|1
|Numero di partite perse
|2
|2
|Gol totali segnati
|1
|1
|Gol totali subiti
|5
|8
|Media gol subiti per partita
|1,25
|2,00
|Percentuale possesso palla
|44,7
|38,0
|Tiri totali
|31
|28
|Tiri nello specchio della porta
|13
|17
|Percentuale di tiri in porta
|41,9
|60,7
|Clean sheet
|1
|2
|Cartellini gialli
|5
|5
Dove vedere Parma-Torino in tv o in streaming
• Partita: Parma-Torino
• Data: lunedì 29 settembre 2025
• Orario: 18:30
• TV/Streaming: DAZN
• Luogo: Parma
• Stadio: Ennio Tardini
Parma-Torino sarà trasmessa in diretta su DAZN a partire dalle 18:30 di lunedì 29/09/2025.
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Parma-Torino?
-
Parma-Torino si gioca lunedì 29 settembre 2025 alle ore 18:30.
- Dove si gioca Parma-Torino?
-
La partita si disputa allo Stadio Ennio Tardini di Parma.
- Chi trasmette Parma-Torino in tv o streaming?
-
Parma-Torino è trasmessa in diretta su DAZN.
- Chi è l’arbitro di Parma-Torino?
-
L’arbitro designato è Giuseppe Collu, con VAR Maggioni e AVAR La Penna.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.