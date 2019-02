Parma travolto, D'Aversa distribuisce le colpe

Terza sconfitta consecutiva per il Parma e terzo ko di fila in casa per la squadra di D’Aversa, che contro il Napoli cede senza neppure l’onore delle armi.

Lo 0-4 spiega una partita a senso unico, che il Parma ha provato a riaprirla solo nei primi minuti del secondo tempo quando il Parma si era guadagnato un rigore prima concesso dall’arbitro Chiffi e poi cancellato dal Var.

L’analisi di D’Aversa ai microfoni di 'Sky Sport' parte da qui: “C'è stato un episodio su cui si poteva riaprire la partita, non cerchiamo alibi, ma il rigore revocato è un po' dubbio e anche quello successivo su Gervinho".



Adesso però c'è da pensare alla trasferta di Empoli: "Abbiamo sbagliato tanto sui gol subiti, se concediamo tanto ad una squadra come il Napoli diventa dura. La prossima partita sarà uno scontro diretto con l'Empoli, mi auguro che la sconfitta di stasera ce la faccia affrontare nel miglior modo possibile".



SPORTAL.IT | 24-02-2019 21:40