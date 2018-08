Parma, tris di interisti in arrivo

Asse Milano-Parma bollente. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter sta per ufficializzare tre movimenti in uscita, tutti in direzione del club ducale.

Jonathan Biabiany è pronto per la sua terza avventura in maglia gialloblu: con lui i due giovani Alessandro Bastoni (difensore centrale) e Federico Dimarco (terzino sinistro), che approderanno alla corte di D'Aversa in prestito.

L'attaccante francese, nella scorsa stagione in prestito allo Sparta Praga, cerca il rilancio nel club che l'ha più valorizzato dopo anni bui.

SPORTAL.IT | 03-08-2018 09:00