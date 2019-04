Il Parma sta lavorando per trattenere Roberto Inglese. Il direttore sportivo Daniele Faggiano vuole fare leva sulla volontà del giocatore per trattenerlo in Emilia per un'altra stagione.

Il Napoli ha un'opzione di controriscatto per l'ex Chievo, ma non è così convinto di puntare su di lui l'anno prossimo: se Inglese dovesse considerare Parma ancora la meta ideale per crescere allora la permanenza sarebbe cosa certa. Lo riporta Tuttomercatoweb.

SPORTAL.IT | 23-04-2019 10:16