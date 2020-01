Parma-Udinese 2019-20: le probabili formazioni

Problemi in attacco per il tecnico dei ducali, Roberto D’Aversa, in vista della gara casalinga contro l’Udinese. Dal primo minuto partirà Cornelius, a segno domenica sera sul campo della capolista Juventus.

Il timoniere dei friulani, Luca Gotti, dovrebbe affidarsi al tandem offensivo formato da Okaka e Lasagna. Si gioca alle 15.

Probabili formazioni

Parma (4-2–3-1): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella; Kulusevski, Kucka, Kurtic; Cornelius. Allenatore: D’Aversa. In panchina: Colombi, Alastra, Dermaku, Laurini, Pezzella, Brugman, Grassi, Siligardi, Sprocati.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Stryger, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti. In panchina: Nicolas, Perisan, Becao, Opoku, Ter Avest, Walace, Jajalo, Barak, Nestorovski, Teodorczyk.

SPORTAL.IT | 24-01-2020 11:59