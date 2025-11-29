Parma-Udinese, moviola: mai fare regali a Zaniolo, che caos sul rigore con espulsione. Rosso anche a Runjaic

La prova dell’arbitro Piccinini al Tardini nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto di Forlì ha espulso un giocatore del Parma

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Nato nella città della sua sezione arbitrale, ovvero Forlì, Marco Piccinini – la scelta per Parma-Udinese – dirige la sua prima gara in massima serie nel settembre del 2017 (Atalanta-Crotone), quando era in pieno organico nei ruoli della Serie B. Di professione ingegnere edile, inizia ad arbitrare per la sezione della città romagnola nel 2003, a 20 anni. Tra i professionisti dal 2011, esordisce in Lega Pro il 5 febbraio 2012 dirigendo Carrarese-Triestina. Ultima direzione stagionale in A Lazio-Udinese. Vediamo come se l’è cavata al Tardini.

I precedenti con Parma e Udinese

Il fischietto romagnolo aveva 10 precedenti con l’Udinese per un bilancio di 2 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. La prima volta che Piccinini ha diretto l’Udinese è stato proprio contro il Parma, al Friuli nel 2019. L’incontro finì 1-3. Con il Parma i precedenti erano 8 e il bilancio era di 4 vittorie, 3 pareggi e un solo ko.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Ceccon e Regattieri con Mucera IV uomo, Prontera al Var e Abisso all’Avar, l’arbitro ha ammonito Atta, Keita, Davis, espulso Troilo

Parma-Udinese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo all’8′ ed è per Atta dopo un fallo su Pellegrino, al 10′ ammonito Keita per fallo su Davis. Un minuto dopo il gol friulano: Bertola lancia Zaniolo, che mette giù un pallone complicatissimo e sfrutta la clamorosa uscita a vuoto di Corvi, che lascia la porta sguarnita. Prima del riposo graziati Kabasele e Troilo che avrebbero meritato un’ammonizione. Poteva scapparci anche il rosso per doppia ammonizione per un mani volontario di Atta.

Al 60′ contatto tra Davis e Troilo in piena area, per l’arbitro è rigore con ammonizione. Il Var richiama Piccinini all’on field review e cambia il giallo in rosso perchè Troilo ha impedito una chiara occasione da gol. Dal dischetto lo stesso Davis realizza il gol del 2-0 e viene poi ammonito per esultanza eccessiva. Prima del triplice fischio espulso Runjaic per proteste. Dopo il recupero Parma-Udinese finisce 0-2.