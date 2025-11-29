Parma-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Parma-Udinese di Serie A 2025-26, 13a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, curiosità e statistiche a confronto.

Parma–Udinese apre il sabato della 13a giornata di Serie A: si gioca sabato 29 novembre 2025 alle 15:00 allo Stadio Ennio Tardini di Parma. Sfida dal sapore pesante tra rilancio e punti salvezza: i ducali sono 15° con 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte; 9 gol fatti, 15 subiti), i friulani 10° a quota 15 (4 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte; 12 gol segnati, 20 incassati).

Probabili formazioni di Parma-Udinese

Verso un Parma pratico, che potrebbe confermare il 3-5-2: dietro regia a Troilo, con Valenti e Delprato ai lati; sulle corsie si va verso Britschgi a destra e Valeri a sinistra. In mezzo dovrebbero agire Bernabé, Keita e Sørensen. Davanti opzione doppio riferimento con Pellegrino e Cutrone. L’Udinese dovrebbe ripartire dal 3-5-1-1: dietro fari su Solet, con Bertola e Goglichidze; sulle fasce ballottaggio, ma Zemura e Zanoli restano in pole. Tra le linee potrebbe esserci Zaniolo a supporto di Davis. Attenzioni agli indisponibili: qualche rientro è possibile, ma restano dubbi su tempi e gestione. Nessuno squalificato segnalato al momento.

Parma (3-5-2): Corvi; Valenti, Troilo, Delprato; Britschgi, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Pellegrino, Cutrone.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Solet, Goglichidze; Zemura, Atta, Karlström, Ekkelenkamp, Zanoli; Zaniolo; Davis.

Gli indisponibili di Parma-Udinese

Qualche assenza condiziona le scelte. Nel Parma restano pesanti i forfait in difesa e in attacco, con tempi di recupero non immediati; qualcuno è dato in dubbio ma il minutaggio potrebbe essere gestito. L’Udinese monitora gli esterni: prudenza sulle condizioni degli infortunati, con possibile rotazione sulle corsie.

Parma – Infortunati: Suzuki (dito rotto), Ndiaye (infortunio all’inguine), Circati (infortunio alla caviglia), Frigan (rottura del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: (dito rotto), (infortunio all’inguine), (infortunio alla caviglia), (rottura del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno. Udinese – Infortunati: Kamara (infortunio al piede), Kristensen (infortunio al bicipite femorale). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Momento altalenante per il Parma, che alterna solidità a qualche blackout interno. L’Udinese vive di strappi: successi pesanti intervallati da scivoloni, soprattutto con le big. Nelle ultime cinque: Parma 5 punti; Udinese 6.

Parma x ko ko x ok Udinese ok ko ok ko ko

Parma

Parma-Como 0-0; Roma-Parma 2-1; Parma-Bologna 1-3; Parma-Milan 2-2; Verona-Parma 1-2.

Udinese

Udinese-Lecce 3-2; Juventus-Udinese 3-1; Udinese-Atalanta 1-0; Roma-Udinese 2-0; Udinese-Bologna 0-3.

L’arbitro di Parma-Udinese

Dirige Piccinini (Forlì), assistenti Cecccon–Regattieri, IV Mucera, VAR PronteRA, AVAR Abisso. In questa Serie A 2025-26 Marco Piccinini ha arbitrato 3 gare: 1 rigore concesso, 12 gialli e 1 rosso, media 4.3 cartellini a partita e circa 7 falli per cartellino. Direzione tendenzialmente dialogante ma severa nei contrasti reiterati.

Informazioni interessanti sul match

Storia, numeri e trend accendono Parma–Udinese. I ducali hanno una tradizione favorevole contro i friulani in A, con tanti gol segnati e un Tardini spesso invalicabile: qui i clean sheet parmigiani abbondano. L’ultimo biennio ha però visto l’Udinese spuntarla nelle sfide dirette e ora i bianconeri cercano continuità dopo un avvio ondivago. Occhio al finale: i friulani segnano poco negli ultimi 30’ e soffrono nella ripresa, mentre Pellegrino è l’uomo in più dei ducali nell’anno solare. Duello chiave in mezzo: la progressione di Atta contro l’equilibrio di Keita, con le fasce (Zemura e Valeri) destinate a incidere su ritmo e ampiezza.

Storicamente il Parma ha vinto più volte contro l’ Udinese che contro qualsiasi altra: 21 successi in 50 sfide e 74 reti complessive.

ha vinto più volte contro l’ che contro qualsiasi altra: 21 successi in 50 sfide e 74 reti complessive. Nei precedenti più recenti, l’ Udinese ha fatto doppietta la scorsa stagione: andrebbe a tre successi di fila sui ducali per la seconda volta nella sua storia.

ha fatto doppietta la scorsa stagione: andrebbe a tre successi di fila sui ducali per la seconda volta nella sua storia. Al Tardini il Parma ha firmato 12 clean sheet in 25 incroci di A con l’ Udinese : quasi una partita su due a porta inviolata.

ha firmato 12 clean sheet in 25 incroci di A con l’ : quasi una partita su due a porta inviolata. Dopo il colpo a Verona, i ducali inseguono la prima mini-serie di vittorie consecutive in A dal luglio 2020.

Nell’anno solare 2025, il Parma è tra le regine del pareggio; l’ Udinese figura tra le squadre con più sconfitte e più reti subite.

è tra le regine del pareggio; l’ figura tra le squadre con più sconfitte e più reti subite. Friulani in apnea nel finale: solo un gol segnato dopo il 60’ in questo campionato e 12 subiti nella ripresa.

Pellegrino è il primo dal 2011 (dopo Giovinco ) a realizzare tre doppiette in un anno solare con il Parma ; il precedente a quota quattro è Gilardino (2004).

è il primo dal 2011 (dopo ) a realizzare tre doppiette in un anno solare con il ; il precedente a quota quattro è (2004). Atta guida la Serie A nei dribbling riusciti e incrocia uno dei migliori recuperatori alti del torneo, proprio Pellegrino.

Le statistiche stagionali di Parma e Udinese

Numeri alla mano: possesso palla più alto per l’Udinese (46.7% vs 41.8%), che tira anche di più (98 a 87) e con miglior precisione (44.9% vs 42.5%). Il Parma però ha finora più clean sheet (3 a 2) e subisce meno tiri nello specchio. In fase offensiva friulani leggermente più concreti (conversione 12.24% contro 10.34%), ma l’equilibrio ducale e la protezione dell’area possono pesare in un match a margini stretti.

Focus giocatori: per il Parma capocannoniere Pellegrino (4), miglior assist-man Britschgi (2); più ammoniti Delprato e Pellegrino (3), espulsi Ndiaye e Ordóñez (1). Portieri: Suzuki 3 clean sheet. Nell’Udinese guidano i gol Davis e Zaniolo (3), assist leader Atta (2); più ammoniti Zaniolo, Karlström, Goglichidze e Kamara (2). Portieri: Okoye 1 clean sheet, Sava 1.

Parma Udinese Partite giocate 12 12 Vittorie 2 4 Pareggi 5 3 Sconfitte 5 5 Gol fatti 9 12 Gol subiti 15 20 Punti 11 15 Possesso palla (%) 41.8 46.7 Tiri totali 87 98 Tiri in porta 37 44 Precisione tiro (%) 42.5 44.9 Clean sheet 3 2 Ammonizioni 22 24 Rigori a favore 1 1 Conversione gol (%) 10.34 12.24 PPDA (pressing) 13.3 11.3 Dribbling riusciti 50 87

FAQ Quando si gioca Parma-Udinese? Sabato 29 novembre 2025 alle ore 15:00 (13a giornata di Serie A). Dove si gioca Parma-Udinese? Allo Stadio Ennio Tardini di Parma. Chi è l’arbitro di Parma-Udinese? Marco Piccinini di Forlì; assistenti Ceccon-Regattieri, IV Mucera, VAR Prontera, AVAR Abisso.