Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Parma-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Parma-Udinese di Serie A 2025-26, 13a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, curiosità e statistiche a confronto.

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

ParmaUdinese apre il sabato della 13a giornata di Serie A: si gioca sabato 29 novembre 2025 alle 15:00 allo Stadio Ennio Tardini di Parma. Sfida dal sapore pesante tra rilancio e punti salvezza: i ducali sono 15° con 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte; 9 gol fatti, 15 subiti), i friulani 10° a quota 15 (4 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte; 12 gol segnati, 20 incassati).


Probabili formazioni di Parma-Udinese

Verso un Parma pratico, che potrebbe confermare il 3-5-2: dietro regia a Troilo, con Valenti e Delprato ai lati; sulle corsie si va verso Britschgi a destra e Valeri a sinistra. In mezzo dovrebbero agire Bernabé, Keita e Sørensen. Davanti opzione doppio riferimento con Pellegrino e Cutrone. L’Udinese dovrebbe ripartire dal 3-5-1-1: dietro fari su Solet, con Bertola e Goglichidze; sulle fasce ballottaggio, ma Zemura e Zanoli restano in pole. Tra le linee potrebbe esserci Zaniolo a supporto di Davis. Attenzioni agli indisponibili: qualche rientro è possibile, ma restano dubbi su tempi e gestione. Nessuno squalificato segnalato al momento.

  • Parma (3-5-2): Corvi; Valenti, Troilo, Delprato; Britschgi, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Pellegrino, Cutrone.

V:Sport

  • Udinese (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Solet, Goglichidze; Zemura, Atta, Karlström, Ekkelenkamp, Zanoli; Zaniolo; Davis.

V:Sport

Gli indisponibili di Parma-Udinese

Qualche assenza condiziona le scelte. Nel Parma restano pesanti i forfait in difesa e in attacco, con tempi di recupero non immediati; qualcuno è dato in dubbio ma il minutaggio potrebbe essere gestito. L’Udinese monitora gli esterni: prudenza sulle condizioni degli infortunati, con possibile rotazione sulle corsie.

  • Parma – Infortunati: Suzuki (dito rotto), Ndiaye (infortunio all’inguine), Circati (infortunio alla caviglia), Frigan (rottura del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.
  • Udinese – Infortunati: Kamara (infortunio al piede), Kristensen (infortunio al bicipite femorale). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Momento altalenante per il Parma, che alterna solidità a qualche blackout interno. L’Udinese vive di strappi: successi pesanti intervallati da scivoloni, soprattutto con le big. Nelle ultime cinque: Parma 5 punti; Udinese 6.

Parma x ko ko x ok
Udinese ok ko ok ko ko
  • Parma

Parma-Como 0-0; Roma-Parma 2-1; Parma-Bologna 1-3; Parma-Milan 2-2; Verona-Parma 1-2.

  • Udinese

Udinese-Lecce 3-2; Juventus-Udinese 3-1; Udinese-Atalanta 1-0; Roma-Udinese 2-0; Udinese-Bologna 0-3.

L’arbitro di Parma-Udinese

Dirige Piccinini (Forlì), assistenti CeccconRegattieri, IV Mucera, VAR PronteRA, AVAR Abisso. In questa Serie A 2025-26 Marco Piccinini ha arbitrato 3 gare: 1 rigore concesso, 12 gialli e 1 rosso, media 4.3 cartellini a partita e circa 7 falli per cartellino. Direzione tendenzialmente dialogante ma severa nei contrasti reiterati.

Informazioni interessanti sul match

Storia, numeri e trend accendono ParmaUdinese. I ducali hanno una tradizione favorevole contro i friulani in A, con tanti gol segnati e un Tardini spesso invalicabile: qui i clean sheet parmigiani abbondano. L’ultimo biennio ha però visto l’Udinese spuntarla nelle sfide dirette e ora i bianconeri cercano continuità dopo un avvio ondivago. Occhio al finale: i friulani segnano poco negli ultimi 30’ e soffrono nella ripresa, mentre Pellegrino è l’uomo in più dei ducali nell’anno solare. Duello chiave in mezzo: la progressione di Atta contro l’equilibrio di Keita, con le fasce (Zemura e Valeri) destinate a incidere su ritmo e ampiezza.

  • Storicamente il Parma ha vinto più volte contro l’Udinese che contro qualsiasi altra: 21 successi in 50 sfide e 74 reti complessive.
  • Nei precedenti più recenti, l’Udinese ha fatto doppietta la scorsa stagione: andrebbe a tre successi di fila sui ducali per la seconda volta nella sua storia.
  • Al Tardini il Parma ha firmato 12 clean sheet in 25 incroci di A con l’Udinese: quasi una partita su due a porta inviolata.
  • Dopo il colpo a Verona, i ducali inseguono la prima mini-serie di vittorie consecutive in A dal luglio 2020.
  • Nell’anno solare 2025, il Parma è tra le regine del pareggio; l’Udinese figura tra le squadre con più sconfitte e più reti subite.
  • Friulani in apnea nel finale: solo un gol segnato dopo il 60’ in questo campionato e 12 subiti nella ripresa.
  • Pellegrino è il primo dal 2011 (dopo Giovinco) a realizzare tre doppiette in un anno solare con il Parma; il precedente a quota quattro è Gilardino (2004).
  • Atta guida la Serie A nei dribbling riusciti e incrocia uno dei migliori recuperatori alti del torneo, proprio Pellegrino.

Le statistiche stagionali di Parma e Udinese

Numeri alla mano: possesso palla più alto per l’Udinese (46.7% vs 41.8%), che tira anche di più (98 a 87) e con miglior precisione (44.9% vs 42.5%). Il Parma però ha finora più clean sheet (3 a 2) e subisce meno tiri nello specchio. In fase offensiva friulani leggermente più concreti (conversione 12.24% contro 10.34%), ma l’equilibrio ducale e la protezione dell’area possono pesare in un match a margini stretti.

Focus giocatori: per il Parma capocannoniere Pellegrino (4), miglior assist-man Britschgi (2); più ammoniti Delprato e Pellegrino (3), espulsi Ndiaye e Ordóñez (1). Portieri: Suzuki 3 clean sheet. Nell’Udinese guidano i gol Davis e Zaniolo (3), assist leader Atta (2); più ammoniti Zaniolo, Karlström, Goglichidze e Kamara (2). Portieri: Okoye 1 clean sheet, Sava 1.

Parma Udinese
Partite giocate 12 12
Vittorie 2 4
Pareggi 5 3
Sconfitte 5 5
Gol fatti 9 12
Gol subiti 15 20
Punti 11 15
Possesso palla (%) 41.8 46.7
Tiri totali 87 98
Tiri in porta 37 44
Precisione tiro (%) 42.5 44.9
Clean sheet 3 2
Ammonizioni 22 24
Rigori a favore 1 1
Conversione gol (%) 10.34 12.24
PPDA (pressing) 13.3 11.3
Dribbling riusciti 50 87

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ

Quando si gioca Parma-Udinese?

Sabato 29 novembre 2025 alle ore 15:00 (13a giornata di Serie A).

Dove si gioca Parma-Udinese?

Allo Stadio Ennio Tardini di Parma.

Chi è l’arbitro di Parma-Udinese?

Marco Piccinini di Forlì; assistenti Ceccon-Regattieri, IV Mucera, VAR Prontera, AVAR Abisso.

Parma-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

ENEL

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Genoa - Verona
Parma - Udinese
Juventus - Cagliari
Milan - Lazio
SERIE B:
Pescara - Padova
Reggiana - Frosinone
Venezia - Mantova
Empoli - Bari
Sudtirol - Avellino
Catanzaro - Virtus Entella
Palermo - Carrarese

SPORT TREND

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio