E’ ufficiale: Massimo Gobbi è un nuovo giocatore del Parma.

Per il difensore ex Chievo Verona si tratta di un ritorno, in quanto ha già indossato la maglia dei ducali dal 2010 al 2015, collezionando ben 159 presenze.

Il giocatore ha firmato un contratto con scadenza al 30 giugno 2019. Lo comunica il club emiliano tramite il proprio sito ufficiale.

SPORTAL.IT | 14-07-2018 17:20