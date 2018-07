Parma, un pilastro della promozione può partire

La campagna acquisti del Parma tornato in Serie A dopo la tripla promozione consecutiva da record dalla Serie C ha mosso il primo passo attraverso l’innesto del talentuoso Leo Stulac, centrocampista sloveno prelevato dal Venezia. I crociati sembrano però attesi anche da numerose operazioni in uscita. Non saranno pochi i protagonisti dell’ultima o delle ultime due promozioni costretti a lasciare l’Emilia e il primo di questi potrebbe essere Antonio Di Gaudio.

L’ex attaccante esterno del Carpi è infatti un obiettivo dell’Hellas Verona, a caccia di rinforzi di qualità per provare l’immediata risalita in massima serie. La trattativa tra i due club è in fase avanzata: Di Gaudio potrebbe quindi trasferirsi nella squadra che contribuì a far retrocedere nel 2016, con un gol decisivo al “Bentegodi” nella gara vinta 2-1 dal Carpi sul Verona allora allenato da Gigi Del Neri.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 02-07-2018 21:45