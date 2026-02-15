Parma-Verona, effetto La Penna al Tardini: rosso misterioso a Orban dopo 11'

Pairetto come La Penna? Arriva una decisione arbitrale dubbia in Parma-Verona dopo poco più di dieci minuti. Non uno scandalo come il rosso a Kalulu in Inter-Juventus ma indubbiamente il cartellino rosso estratto dopo poco più di 10 minuti all’attaccante dell’Hellas Orban farà discutere.
- Rosso diretto per Orban
- Il gol di Bernabè
- Bufera social
- Chi è l’arbitro Pairetto di Nichelino
- I precedenti di Pairetto con Parma e Verona
Rosso diretto per Orban
E’ il 12′, il Parma è già avanti di un gol sul Verona quando Orban protesta platealmente dopo un contatto con Delprato: Pairetto non ci pensa un attimo ed estrae il cartellino rosso. Non si capisce cosa sia successo esattamente anche se tutto lascia pensare a una (inspiegabile) grave offesa. Per Pairetto è il terzo rosso diretto stagionale (in 8 gare dirette), solo gli arbitri Massa e Sozza sono stati più severi con 5 espulsioni dirette.
Il gol di Bernabè
Il gol che aveva aperto la gara era arrivato all’8′: errore imperdonabile in fase di impostazione di Belghali, appoggio di Keita per Bernabè, che stoppa il pallone alzandosi la palla e scaraventandola al volo all’angolino: Montipò non esente da colpe.
Bufera social
Sul web arrivano i primi commenti sdegnati: “Conversazione tra Orban e Pairetto: -Ma perché? Perché sei negro e non giochi nell’Inter”, oppure: “Orban dopo Barella, Rocchi dimettiti o ferma Pairetto” e poi: “Un altro scandalo colpisce il calcio italiano, oggi in Parma-Verona viene espulso Victo Orban in una maniera vergognosa. Che schifo la categoria arbitrale, che schifo questo non è calcio”.
Chi è l’arbitro Pairetto di Nichelino
Arbitro dal 1999, Pairetto – la scelta per Parma-Verona- è figlio d’arte ed ha avuto una rapida ascesa nel mondo arbitrale arrivando negli organici nazionali già dopo solo 6 anni di tessera, venendo inquadrato alla CAI nel 2006. Ogni 3 anni, effettua i passaggi di categoria arrivando in CAN/B nel 2012. Nel 2016 viene inserito nell’organico CAN/A (oggi organico CAN) fino al raggiungimento di arbitro internazionale nel 2021. In questa stagione era stato impiegato inizialmente solo in B. Fino ad oggi aveva arbitrato 7 gare: 4 rigori concessi, 43 ammonizioni e 2 espulsioni, media di 6.4 cartellini a incontro e 4.6 falli per cartellino. Ultima in A in Como-Atalanta. Oggi è coadiuvato dagli assistenti Bahri e El Filali con Marinelli IV uomo, Paterna al Var.
I precedenti di Pairetto con Parma e Verona
Il fischietto di Nichelino aveva diretto 12 volte le gare del Parma che con lui aveva riportato soltanto due vittorie, tre pareggi e ben sette sconfitte: l’unico successo casalingo con Pairetto in campo risaliva al 2018. Tredici gli incroci con l’Hellas (3 vittorie, 2 pari e 8 ko).