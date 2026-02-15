Parma-Verona: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Parma-Verona di Serie A 2025-26, 25a giornata: orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche a confronto

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Parma e Verona si sfidano al Stadio Ennio Tardini domenica 15 febbraio 2026 alle 15:00 per la 25ª giornata di Serie A. È un vero scontro salvezza: i ducali sono 14° con 26 punti (6 vittorie, 8 pareggi, 10 sconfitte; 16 gol fatti, 30 subiti), gli scaligeri 19° a quota 15 (2 vittorie, 9 pareggi, 13 sconfitte; 18 gol segnati, 41 incassati). Per il Parma l’occasione di allungare, per il Verona punti pesanti per riaccendere la corsa: equilibrio, intensità e dettagli faranno la differenza in un match ad alta tensione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Parma-Verona

Si va verso due 3-5-2 speculari. Nel Parma Corvi dovrebbe difendere i pali; dietro, con Troilo squalificato, spazio a Delprato, Circati e Nicolussi Caviglia. Sugli esterni potrebbe toccare a Britschgi e Valeri, mentre in mezzo Bernabé, Keita e Sørensen garantirebbero corsa e palleggio. Davanti, coppia leggera con Oristanio a supporto di Pellegrino. Nel Verona conferma per Montipò; terzetto difensivo con Slotsager, Nelsson e Edmundsson. Corsie presidiate da Cham e Frese, in regia Al Musrati con Niasse e Serdar mezzali. In attacco, chance per Bowie al fianco di Orban. Restano da valutare gli indisponibili: diverse assenze potrebbero imporre rotazioni e soluzioni d’emergenza, soprattutto nel finale.

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Nicolussi Caviglia; Britschgi, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Oristanio, Pellegrino.

V:Sport

Verona (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Edmundsson; Cham, Niasse, Al Musrati, Serdar, Frese; Bowie, Orban.

V:Sport

Gli indisponibili di Parma-Verona

Assenze pesanti da entrambe le parti. Il Parma perde qualità tra corsie e trequarti, oltre a una pedina difensiva squalificata; nel Verona out elementi di sostanza a centrocampo e un difensore. Gli allenatori potrebbero ricorrere a cambi in corsa e gestione accorta dei diffidati: l’equilibrio del match passerà anche dalla panchina.

Parma – Infortunati: Estévez (infortunio al ginocchio), Almqvist (infortunio al bicipite femorale), Suzuki (frattura al dito), Valenti (infortunio alla coscia), Ndiaye (infortunio all’inguine), Frigan (rottura del legamento crociato anteriore). Squalificati: Troilo (squalifica per rosso).

– Infortunati: (infortunio al ginocchio), (infortunio al bicipite femorale), (frattura al dito), (infortunio alla coscia), (infortunio all’inguine), (rottura del legamento crociato anteriore). Squalificati: (squalifica per rosso). Verona – Infortunati: Gagliardini (infortunio alle costole), Bernede (infortunio alla caviglia), Suslov (rottura del legamento crociato anteriore), Valentini (problema muscolare). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Parma in ripresa ma ancora altalenante: 5 punti nelle ultime cinque, con un successo esterno e due pari a reti bianche. Verona in difficoltà: 2 punti in cinque, due ko pesanti fuori casa e poca incisività offensiva. La fiducia pende verso i ducali, ma la posta in palio può stravolgere inerzia e ritmo.

Parma x x ko ko ok Verona ko x ko ko x

Nelle ultime 5 di campionato il Parma ha totalizzato 5 punti, il Verona 2. Dettaglio risultati:

Parma

Napoli-Parma 0-0; Parma-Genoa 0-0; Atalanta-Parma 4-0; Parma-Juventus 1-4; Bologna-Parma 0-1.

Verona

Verona-Bologna 2-3; Cremonese-Verona 0-0; Verona-Udinese 1-3; Cagliari-Verona 4-0; Verona-Pisa 0-0.

L’arbitro di Parma-Verona

Dirige Luca Pairetto, assistenti Bahri e El Filali; IV Marinelli, VAR Paterna, AVAR Maresca. In questa Serie A 2025/26 Pairetto ha arbitrato 7 gare: 4 rigori concessi, 43 ammonizioni e 2 espulsioni, media di 6.4 cartellini a incontro e 4.6 falli per cartellino. Dati che suggeriscono gestione ferma dei contatti e grande attenzione in area.

Arbitro: Pairetto

Pairetto Assistenti: Bahri – El Filali

Bahri – El Filali IV: Marinelli

Marinelli VAR: Paterna

Paterna AVAR: Maresca

Informazioni interessanti sul match

Il confronto tra Parma e Verona arriva in un momento chiave della stagione: i ducali cercano continuità dopo un successo pesante, gli scaligeri vogliono invertire il trend esterno per tornare a respirare. All’andata vinse il Parma, che ora sogna il bis stagionale come ai tempi d’oro; il Verona però ha già espugnato il Tardini di recente e punta su fisicità e compattezza. Occhio ai dettagli: i ducali faticano a sbloccare i primi tempi, mentre gli ospiti calano spesso nella ripresa. In chiave uomini, Pellegrino è letale contro le rivali dirette, Nelsson domina l’area gialloblù. Pareggi frequenti per il Verona, ma la sfida incrociata tra squadre di bassa classifica ha spesso premiato il Parma. In uno scenario così tirato, palle inattive ed errori individuali potrebbero decidere il punteggio.

Dopo il 2-1 dell’andata, il Parma può centrare la doppietta stagionale contro l’ Hellas Verona per la seconda volta nella sua storia dopo il 1996/97.

può centrare la doppietta stagionale contro l’ per la seconda volta nella sua storia dopo il 1996/97. L’ Hellas Verona ha vinto l’ultima trasferta al Tardini (3-2, 15 dicembre 2024), ma non ha mai infilato due successi di fila in casa del Parma in Serie A.

ha vinto l’ultima trasferta al Tardini (3-2, 15 dicembre 2024), ma non ha mai infilato due successi di fila in casa del in Serie A. Con il recente 1-0, il Parma può mettere in fila due vittorie in A per la prima volta dal luglio 2020.

può mettere in fila due vittorie in A per la prima volta dal luglio 2020. Al Tardini il Parma ha vinto una sola volta nelle ultime 10 di campionato (sei gare senza gol): solidità da ritrovare tra le mura amiche.

ha vinto una sola volta nelle ultime 10 di campionato (sei gare senza gol): solidità da ritrovare tra le mura amiche. Il Verona è tra le squadre con più pareggi (9): possibile gara bloccata, specie dopo lo 0-0 con il Pisa.

è tra le squadre con più pareggi (9): possibile gara bloccata, specie dopo lo 0-0 con il Pisa. Sia Parma che Verona sono rimaste a secco in 12 partite stagionali: attacchi intermittenti, attenzione ai ritmi bassi.

che sono rimaste a secco in 12 partite stagionali: attacchi intermittenti, attenzione ai ritmi bassi. Negli scontri diretti tra le ultime sette in classifica, il Parma è quello che ha raccolto più punti (15 in otto gare), il Verona ha pareggiato spesso.

è quello che ha raccolto più punti (15 in otto gare), il ha pareggiato spesso. Numeri opposti: il Parma segna poco nei primi tempi, il Verona fatica nelle riprese.

segna poco nei primi tempi, il fatica nelle riprese. Tutte le 6 reti di Pellegrino sono arrivate contro squadre di bassa classifica: segnali incoraggianti in vista.

sono arrivate contro squadre di bassa classifica: segnali incoraggianti in vista. Nelsson è leader difensivo gialloblù: record di intercetti e respinte in stagione.

Le statistiche stagionali di Parma e Verona

Possesso palla ridotto per entrambe (Parma 43.4%, Verona 40.8%), produzione offensiva contenuta (16 a 18 gol), ma differenza netta dietro: i ducali hanno incassato 30 reti contro le 41 degli scaligeri. Il Verona tira più nello specchio (97 vs 65) e con maggiore precisione (49.7% vs 37.4%), mentre il Parma vanta più clean sheet (8 vs 5) e un blocco difensivo più solido.

Focus giocatori: nel Parma capocannoniere Pellegrino (6), miglior assistman Britschgi (2), più gialli Circati (4), più rossi Troilo (2). Tra i pali, Corvi a 4 clean sheet. Nel Verona guida la classifica marcatori Orban (7), top assist Giovane (4), più gialli Gagliardini (6), espulso Sarr (1). In porta, Montipò a quota 4 clean sheet.

Parma Verona Partite giocate 24 24 Vittorie 6 2 Pareggi 8 9 Sconfitte 10 13 Gol fatti 16 18 Gol subiti 30 41 Possesso palla (%) 43.4 40.8 Tiri nello specchio 65 97 Precisione tiri (%) 37.36 49.74 Clean sheet 8 5 Cartellini gialli 40 52 Cartellini rossi 4 1 Capocannoniere Pellegrino 6 Orban 7 Top assistman Britschgi 2 Giovane 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando e a che ora si gioca Parma-Verona? Domenica 15 febbraio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Parma-Verona? Al Stadio Ennio Tardini di Parma. Chi è l’arbitro di Parma-Verona? Luca Pairetto; assistenti Bahri e El Filali, IV uomo Marinelli, VAR Paterna, AVAR Maresca.