Prosegue il super mercato del Parma. Un altro ex della Serie A sta per indossare la casacca gialloblù. Si tratta di El Kaddouri. Il marocchino è ad un passo dal firmare un contratto di tre anni e mezzo con i ducali.

Il Parma sta volando in campionato ed è attivissimo sul mercato. Il 28enne El Kaddouri, visto in Italia con le casacche di Brescia, Napoli, Torino ed Empoli, stava giocando in Grecia, con la casacca del Paok Salonicco.

SPORTAL.IT | 24-01-2019 08:00