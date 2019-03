Parolo mette in guardia la Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di 'Lazio Style Radio', Marco Parolo ha parlato dopo aver dato il via all'ottava edizione del torneo della Caserma dei Carabinieri Salvo D'Acquisto: "Sono contento di essere qua, sono sempre felice quando c’è un torneo di calcio​​​​​.​​ Questo è un campo storico, importante ed è stato un onore per me poterlo calcare".

Nella prossima sfida la Lazio dovrà affrontare la Fiorentina: "Il nostro obiettivo è non fermarsi e andare avanti per non gettare via quanto di buono fatto. Abbiamo tracciato la strada e dobbiamo metterci dentro tutto per raggiungere il nostro obiettivo".

"Meglio essere cacciatori che lepri. Siamo dei cacciatori e cercheremo di prendere la preda" ha concluso il centrocampista.



SPORTAL.IT | 06-03-2019 16:45