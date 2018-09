Parolo rimette in moto la Lazio

Seconda vittoria consecutiva per la Lazio, che dopo i ko contro Napoli e Juventus dà continuità al successo sul Frosinone piegando di misura anche l’Empoli e proseguendo la risalita in classifica. Viceversa, secondo ko di fila per la squadra di Andreazzoli, che non perdeva una partita in casa in campionato da un anno, 23 settembre 2017 contro il Cittadella, ma che in stagione aveva già ceduto davanti ai propri tifosi in Coppa Italia proprio contro i granata.

Ha deciso un gol rocambolesco in apertura di ripresa di Marco Parolo, letale nell’inserimento su un cross di Lulic dopo uno scivolone in area di Rasmussen, gol che ha sbloccato l’equilibrio del primo tempo, in cui l’Empoli aveva giocato alla pari con il più quotato avversario, andando anche vicino al gol in un’occasione con Acquah, che ha impegnato Strakosha.

La Lazio è cresciuta alla distanza, colpendo un palo con Wallace allo scadere e sfruttando la vena ritrovata di Milinkovic-Savic, tra i migliori. Sterile la reazione dei toscani, graziati dal palo di Correa nel finale e pericolosi solo nei minuti di recupero, ma Strakosha ha compiuto un miracolo su Caputo.

