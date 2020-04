Parravicini mette il calcio in secondo piano

Un'intervista a cuore aperto. Francesco Parravicini, il tecnico della Pro Sesto, apparso molto scosso per l'emergenza Coronavirus, non ha voluto parlare di calcio.

Il condottiero della squadra prima in classifica nel girone B della serie D ha preferito glissare. "Il mio pensiero, in questo momento, è soltanto rivolto all'emergenza sanitaria, non certo al calcio" ha dichiarato a ProSesto.it. "Sto vivendo questi giorni con preoccupazione, quello che stiamo vivendo è un dramma per le notizie che ci arrivano ogni giorno, ogni ora. Vi dico la verità: il calcio in questo momento viene in secondo piano e preferirei non parlarne in questo contesto. Stiamo vivendo un dramma epocale per la nostra salute e per l'economia mondiale".

SPORTAL.IT | 03-04-2020 16:32