Parroco e imam sul ring insieme per l'inaugurazione di Boxe Piacenza

L’imam di Piacenza su un ring di pugilato che canta un brano di una sura del Corano a fianco del parroco che ha appena benedetto la palestra. E’ una delle immagini piu’ significative dell’inaugurazione della nuova sede della Boxe Piacenza, societa’ sportiva che ha trovato casa nel piccolo palazzetto dello sport della citta’. La singolare iniziativa riportata dal quotidiano piacentino Liberta’. Il sacerdote ha letto il Vangelo e benedetto i locali, l’imam ha cantato un brano di una sura del Corano. La Boxe Piacenza e’ un felice melting pot di nazionalita’ (pugili da 15 nazioni) ma anche una societa’ sportiva attenta al sociale e alle fragilita’. Tra i presenti anche Maria Rosa Trucchi, consigliera dell’Associazione Parkinsoniani di Piacenza, assieme a Claudio Piria, colpito nel 2018 dal morbo e che fa parte del gruppo di persone che vengono in palestra per un’attivita’ motoria preziosissima per combattere la malattia.